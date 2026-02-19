Presidencia confirmó reunión entre José María Balcázar y Julio Velarde en Palacio de Gobierno

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su primer día como presidente de la República, José María Balcázar anunció una serie de actividades oficiales de acuerdo a su cargo. En primer lugar, el mandatario conversó con Exitosa y con los medios de prensa más importantes del país para dar su postura respecto a los temas más importantes.

Confirman reunión con Julio Velarde

Dentro de la charla que sostuvo con nuestro medio, el jefe de Estado mostró su deseo de reunirse lo más pronto posible con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Verde, para hablar sobre su gestión y asegurar la estabilidad económica de nuestra nación.

"No podemos llevar al país a una situación de ensayos económicos. Vamos a conversar con la ministra (de Economía y Finanzas), vamos a evaluarlo. Más o menos tengo idea ya por supuesto, tengo idea de cómo se puede manejar un país y voy a ver si podemos rascar la olla más y también conversar con el señor Velarde ver las posibilidades para el mejoramiento económico", indicó a Nicolás Lucar.

Con el correr de las horas, este encuentro se confirmó luego que las redes sociales de la Presidencia de la República lo dieran a conocer a través de un breve comunicado. En este pronunciamiento, se informó que la reunión se dará este jueves 19 de febrero en Palacio de Gobierno a las 6:00 p.m.

Además, indicaron que el diálogo que se dará entre ambas autoridades confirma las intenciones de Balcázar se continuar con el modelo económico que ha primado en el Perú en los últimos años.

"Como parte de sus actividades en Palacio de Gobierno, el presidente de la república, José María Balcázar Zelada, recibirá hoy a las 6:00 p. m. al jefe del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde. Este encuentro reafirma el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía en beneficio de toda la población", precisaron.

José Balcázar y Julio Velarde se reunirán hoy en Palacio de Gobierno.

Aguardan por su gabinete

Estas actividades se dan en medio de una expectativa por conocer como será integrado el gabinete Balcázar. Entre las primeras informaciones se indica que algunos integrantes del actual Consejo continuarían en su puesto, mientras que otros quedarían al margar de cara a los próximos cinco meses.

En resumen, Presidencia de la República confirmó el encuentro entre José María Balcázar y Julio Velarde la cual se dará este jueves 19 de febrero desde las 6:00 p.m. en Palacio de Gobierno.