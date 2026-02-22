Hernando de Soto: Todo lo que debes saber del nuevo premier de José Balcázar

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El nombramiento de Hernando de Soto como nuevo presidente del Consejo de Ministros ha generado reacciones inmediatas en el país. Con una larga trayectoria como economista y asesor internacional, hoy vuelve al centro del debate público, esta vez como jefe del gabinete ministerial.

Reconocido por sus estudios sobre la informalidad y la propiedad en países en desarrollo, De Soto alcanzó proyección internacional con su libro "En otro sendero". A lo largo de su carrera, ha asesorado a gobiernos en América Latina, Europa del Este y África, enfocándose en la formalización de la economía y el acceso a la propiedad para sectores populares.

Su salto a la política y Avanza País

En 2021, De Soto decidió postular a la Presidencia de la República con el partido Avanza País. Durante las Elecciones Generales del Perú 2021, planteó propuestas centradas en la reactivación económica y en fortalecer los derechos de propiedad como motor del crecimiento.

Aunque no logró pasar a la segunda vuelta, obtuvo un respaldo importante que lo posicionó como una figura política vigente. Su campaña se enfocó en atraer inversión, simplificar trámites y reducir la informalidad, temas que prodrían marcar sus pasos como nuevo premier.

Tras los comicios, su presencia mediática continuó opinando sobre la situación económica y política del país. Ahora, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, tendrá la responsabilidad de coordinar la gestión del Ejecutivo y enfrentar un escenario político complejo.

Polémicas y cuestionamientos

La figura de De Soto no ha estado libre de críticas. Algunos sectores cuestionaron durante la campaña 2021 sus propuestas por considerarlas difíciles de aplicar en el corto plazo. Otros señalaron su cercanía con grupos empresariales y su rol como asesor en distintos gobiernos.

También fue objeto de debate su permanencia fuera del país durante parte de la campaña electoral, lo que generó dudas entre sus adversarios políticos. Sin embargo, sus seguidores destacan su experiencia internacional y su perfil técnico como una fortaleza para liderar el gabinete.

Hoy, como el nuevo Presidente del Consejo de Ministros, enfrenta el reto de tender puentes en un Congreso fragmentado y de responder a una ciudadanía que exige resultados concretos en empleo, seguridad y estabilidad económica.

El regreso de Hernando de Soto a la primera línea del poder marca una nueva etapa en su carrera. Economista de prestigio internacional y ahora jefe del gabinete, su desempeño será clave para el rumbo político y económico del Perú en los próximos meses.