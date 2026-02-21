Fátima Segovia se compra una casa de 4 pisos gracias al OnlyFans: "Fruto de mi trabajo esforzado"

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Fátima Segovia era una de las actrices cómicas más cotizadas de la televisión peruana, pero dejó su carrera para dedicarse de lleno a OnlyFans. Ahora, varios años después, anunció que gracias a su esfuerzo en la plataforma de venta de contenido ha logrado comprarse una casa con su esposo.

Fátima Segovia compró la casa de sus sueños

En la más reciente edición de Magaly TV, la firme, Fátima, también conocida como 'Chuecona', abrió las puertas de su casa en exclusiva y contó con todo detalle cómo hizo para adquirir la gigantesca propiedad, aunque desde un inicio resaltó que todo se debe a su trabajo en OnlyFans.

"Les voy a enseñar mi casa, fruto de mi trabajo muy esforzado", dijo la ex actriz cómica, para luego proceder a mostrar los diversos ambientes. La casa cuenta con un recibidor muy amplio, comedor, sala de doble altura y hasta una cocina completamente equipada.

La propiedad tiene cuatro habitaciones y sorprendió que incluso cuenta con una sala de cine en uno de los ambientes. También posee una piscina de gran tamaño y un salón de juegos donde Fátima disfruta jugar billar en sus tiempos libres.

Fátima confesó que no fue ella quien dio la inicial de la casa, sino su esposo. "Con Omar, al comienzo, pagamos la inicial. Eso fue antes de OnlyFans, cuando él recibió su herencia. Después salió lo de OnlyFans y, gracias a Dios, podemos pagarlo mensualmente", aclaró.

Finalmente, resaltó que le va muy bien como creadora de contenido exclusivo y que, fruto de ello, ha podido darse lujos como usar una cartera Louis Vuitton de 3,500 dólares como bolso de diario. Además, confesó que incluso ha realizado viajes al extranjero para crear contenido.

¿Fátima volvería a la TV?

Hace unos años, Fátima Segovia utilizó su cuenta de TikTok para realizar una transmisión en vivo, donde empezó por revelar el verdadero motivo por el que se fue del programa liderado por Jorge Benavides. Según dijo, fue por un tema médico.

"Me alejé de la televisión por un tema de salud. Si es cierto que pedí licencia unos 6 meses, le doy muchísimas gracias a la producción, a Jorge (Benavides) que es la cabeza del programa y a Karincita (esposa de JB) que les agradezco mucho. Se alargó más la cosa porque no pasaron las cosas como yo esperaba", expresó.

De esta manera, Fátima Segovia demuestra que su apuesta por el contenido digital le ha permitido alcanzar importantes metas personales. La ex actriz cómica asegura que, con esfuerzo y constancia, logró cumplir el sueño de la casa propia, consolidando una nueva etapa profesional y familiar llena de estabilidad y crecimiento.