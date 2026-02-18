Exchica reality fallece tras su lucha contra el cáncer: Familia y amigos la recuerdan con cariño

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria de la televisión y del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de una querida exchica reality e influencer a los 34 años. Amigos, familiares y seguidores expresaron su pesar por su pérdida con un sentido mensaje en redes sociales.

Fallece exchica reality e influencer

De acuerdo a los primeros reportes, la creadora de contenido Cass Lacelle perdió la vida tras su ardua lucha contra el cáncer de ovario, diagnosticado hace menos de un año. La noticia fue dada a conocer por su familia, alegando que la enfermedad regresó de forma agresiva y se extendió por varias partes de su cuerpo.

A través de la cuenta de la exchica reality conocida por su participación en el programa 'Grand Cayman: Secrets in Paradise' (que sigue a un grupo de personas adineradas, incluyendo locales y expatriados, mientras navegan por complejas relaciones, amistades y carreras en las Islas Caimán); sus seres queridos le expresaron el dolor que sentían por su irremediable pérdida y destacaron su fortaleza durante todo el tiempo que combatió contra esa dura enfermedad.

"Cass deja un legado inconmensurable. Ella es la definición de memorable, en tan solo 34 años, dejó un impacto extraordinario en todos los que se cruzaron en su camino. Nos enseñó que la vida es preciosa, destinada a ser abrazada con todo el corazón y nunca desperdiciada", expresaron en su cuenta de Instagram.

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, donde seguidores y usuarios expresaron sus condolencias y compartieron recuerdos relacionados con la influencer Cass Lacelle.

Lucha de Lacelle contra el cáncer

En 2025, la exchica reality estadounidense fue diagnosticada con cáncer de ovario, una noticia que compartió de manera abierta con sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram. Cass se sometió ese mismo año a una cirugía de emergencia para extirpar el tumor y, posteriormente, inició un tratamiento con quimioterapia.

Sin embargo, el pasado 4 de enero, Cass informó públicamente que la enfermedad había avanzado y que el cáncer había hecho metástasis "en mi hígado, estómago, revestimiento abdominal y omentum. Esto ha estado causando dolor y náuseas significativos".

En medio de su batalla, sus amigos la describieron como alguien que disfrutaba la vida al máximo, agregaron que "el aburrimiento era su mayor enemigo" y la llamaron el "pegamento" que unía a las personas.

