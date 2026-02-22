¡Indignación en Naranjal! ATU retira perros del Metropolitano y cuidadoras exigen su regreso

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad



Panda, Tobi, Luna y Lalo fueron retirados de los alrededores de la estación Naranjal en Independencia y llevados a un albergue especializado, según informó la ATU.

La mañana del sábado 21 de febrero se vivió un momento de tensión en los exteriores de la estación Naranjal del Metropolitano, en el distrito de Independencia. Cuatro perros conocidos por los vecinos como Panda, Tobi, Luna y Lalo fueron retirados por personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en medio de reclamos y preocupación de quienes los cuidaban desde hace años.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los animales siendo colocados en jaulas para su traslado. Las imágenes generaron molestia entre las integrantes de la organización Patitas de Naranjal, quienes aseguraron que no fueron informadas previamente sobre la intervención ni sobre el destino de los canes.

Comunicado emitido por la asociación "Patitas de Naranjal".

Voluntarias denuncian falta de información

Los perros, todos de edad avanzada y de carácter tranquilo, eran atendidos diariamente por vecinas de la zona. Según explicaron, estaban esterilizados, desparasitados y recibían alimento a diario. Además, mantenían limpio el espacio donde permanecían.

Desde la asociación Proyecto Libertad señalaron que desconocen la hora exacta del operativo y el lugar específico al que fueron llevados. Indicaron que su principal preocupación es el estado de salud y las condiciones en las que se encuentran actualmente.

Las voluntarias recordaron que hace más de un año propusieron a la ATU un plan de adopción acompañado de campañas educativas para frenar el abandono de animales en la zona. Sin embargo, aseguran que no hubo una coordinación final ni una comunicación previa antes del retiro.

Ante esta situación, las integrantes de Patitas de Naranjal convocaron a un plantón el 22 de febrero a las 4:00 p. m. en los exteriores de la estación. También anunciaron un acto simbólico frente a la sede de la ATU el 23 de febrero a las 7:30 a. m., con el objetivo de solicitar una reunión formal y buscar soluciones conjuntas.

Auxilio, se llevó los perritos de la estación naranjal del metropolitano, se han llevado a los perros en jaulas, carta,no nos quieren decir su paradero. Necesitamos urgente difusión para q nos digan dónde están. Esos perritos tienen viviendo ahí años. Mañana planto a las cuatro. pic.twitter.com/iBpOc8jpRo — DCK1995 (@dck1995) February 22, 2026

ATU defiende traslado por seguridad

Por su parte, la ATU informó que el traslado se realizó como parte de una decisión técnica orientada a proteger tanto a los animales como a los usuarios del Metropolitano. La entidad explicó que una estación de transporte masivo no es un espacio adecuado para la permanencia de mascotas.

Según detallaron, durante el tiempo que los perros estuvieron en el terminal se registraron incidentes como mordeduras, riesgos de atropello y problemas sanitarios. Estos factores, indicaron, obligaron a tomar una medida preventiva, asegurando que serían llevados temporalmente a un albergue especializado en rescate animal.