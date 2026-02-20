Sedapal anuncia corte de AGUA para el 21 de febrero: ¿Qué distrito se verá afectado el sábado?

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Una nueva jornada de corte de agua se ejecutará este sábado 21 de febrero en Lima Metropolitana. Conoce qué distrito se verá afectado con la medida, de acuerdo al último reporte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal anunció que tiene programada la restricción temporal del servicio de agua potable por acciones necesarias que ejecutarán en algunos puntos de la capital con el objetivo de mejorar la infraestructura sanitaria y optimizar la distribución del recurso en los hogares de sus usuarios.

Asimismo, por medio de un comunicado, Sedapal no solo exhorta a los vecinos del distrito, que se verá afectado con el corte del servicio, a tomar medidas preventivas, sino que, en caso de que el agua no retorne a sus hogares en el horario establecido, no duden en llamar al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

En ese marco, te revelamos, hasta el cierre de esta nota, qué zona de la capital se verá afectada el sábado para que puedas juntar agua desde ya y anticiparte a cualquier cambio en lo que dure la interrupción del servicio. ¡Toma nota!

Sin agua en Los Olivos

Áreas afectadas: A. H. Fortín Caycho.

A. H. Fortín Caycho. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 80.

Corte de agua el 21 de febrero.

Recomendaciones ante el corte de agua

Para ayudar a los vecinos a sobrellevar esta situación, Sedapal ha compartido algunas recomendaciones clave y prácticas que se deben tener en cuenta previamente:

Lava, con escobilla y detergente, todos los recipientes o depósitos en los que vas a almacenar el agua.

Haz un uso responsable del agua : Prioriza actividades esenciales como cocinar, lavar utensilios y la higiene personal.

: Prioriza actividades esenciales como cocinar, lavar utensilios y la higiene personal. Tapa los recipientes o depósitos en los que almacenas agua para evitar su contaminación.

No consumas agua sin tratar: Solo utiliza agua almacenada que sea segura y haya pasado por un proceso adecuado de tratamiento.

Seguir estas recomendaciones te ayudará a afrontar el corte de agua con mayor seguridad y organización, reduciendo al mínimo las molestias durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.

Así que si tenías pensado lavar o hacer uso del agua potable este sábado 21 de febrero, ten en cuenta que Sedapal ejecutará un nuevo corte temporal del servicio en al menos un distrito de Lima: esta vez en Los Olivos.