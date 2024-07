Reintegro 2 del Fonavi: Proponen efectuar pago a beneficiarios en la última semana de agosto

En exclusiva para Exitosa, el integrante de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Jorge Milla, explicó que el reintegro 2 del Fonavi se habría pospuesto para la última semana de agosto. Muy preocupado, señaló que esto afectaría seriamente a los beneficiarios.

En diálogo con Manuel Rosas, para Exitosa Perú, el funcionario mostró su indignación ante la eventual situación suscitada a causa del 'pateo' de la fecha para pagar el monto a los aportantes.

El hombre acotó que los plazos no se habrían concretado debido a una demora por eventualidades de parte de la parte técnica representativa de la Presidencia del Consejo de Ministros, en donde también participan miembros del Ministerio de Economía y Finanzas.

"Vemos que no hay mucho apoyo de la parte ejecutiva . El proceso de devolución tiene dos organizaciones. Una la comisión Ad Hoc que viene de la parte directiva del proceso, la que toma decisiones en función a la devolución del derecho del fonavista y una parte operativa que es una unidad ejecutora de la presidencia del Consejo de Ministros ", continuó.

Acotó que existen diferentes motivos, entre ellos algunos que fueron demostrados por casos médicos, pero que, sin embargo, no dejan de afectar que se concrete el nuevo pago.

"Los plazos no se les han alcanzado, son dos semanas que no hemos sesionado porque los representantes del Ejecutivo no asistieron. Algunos han demostrado que tuvieron alguna enfermedad, alguna operación, pero de todos modos eso ha afectado", señaló el integrante de la Comisión.