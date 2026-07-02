02/07/2026 / Exitosa Noticias / Economía

La Universidad Andina del Cusco condecoró recientemente a Julio Velarde, titular del Banco Central de Reserva del Perú, con el grado de Doctor Honoris Causa. Este reconocimiento premia su destacada labor técnica, su gestión sostenida frente a la entidad monetaria y su impacto positivo en el país.

El rol de la autonomía y estabilidad

Durante la ceremonia, el economista subrayó que la autonomía institucional resulta esencial para garantizar el éxito del banco central. Según la Universidad Andina del Cusco, esta distinción valora su compromiso constante con la estabilidad de precios, objetivo clave para el desarrollo nacional peruano.

"La autonomía es el pilar fundamental que permite mantener nuestra meta de inflación del 2% constante, blindando al país ante las presiones fiscales externas, asegurando así un entorno macroeconómico sólido y predecible que fomenta la inversión privada necesaria para alcanzar un crecimiento económico sostenido."

El galardonado enfatizó que, aunque la política monetaria peruana exhibe gran fortaleza, existen riesgos latentes. Según la UAC, Velarde advirtió puntualmente que un fisco débil constituye una amenaza directa para el bienestar financiero, requiriendo prudencia técnica y también mucha responsabilidad administrativa.

La solidez monetaria ha sido clave frente a la volatilidad de los mercados globales. Según la casa de estudios, la trayectoria del economista se distingue por decisiones basadas en evidencia científica, evitando siempre el sesgo político para asegurar el poder adquisitivo de todos los peruanos.

Importancia del servicio civil profesional

Velarde recalcó que el progreso requiere un servicio civil meritocrático y altamente competente. Según la universidad, este enfoque técnico permite que las instituciones funcionen eficientemente más allá de los ciclos políticos, evitando improvisaciones que afecten negativamente la calidad de los servicios públicos.

El economista recordó que el Perú ha logrado controlar la inflación con mejores resultados que varias economías desarrolladas. Según la UAC, estos indicadores reflejan la disciplina técnica aplicada, logrando que el país mantenga una moneda local competitiva y bastante confiable.

El economista fue reconocido por la universidad.

La gestión de Velarde ha consolidado la confianza internacional hacia el Perú, logrando sortear diversas crisis globales. Según la UAC, este reconocimiento académico ratifica la relevancia de mantener políticas económicas responsables para evitar retrocesos en los indicadores de crecimiento alcanzados históricamente.

El experto mencionó que la educación superior debe alinearse con las necesidades productivas del mercado nacional. Según la UAC, el intercambio entre la academia y las autoridades permite generar soluciones innovadoras frente a los retos económicos que enfrenta actualmente el territorio peruano.