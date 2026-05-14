Hito en el sector legal: Perú se consolida como eje de la principal firma de abogados en Iberoamérica

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Economía

El sector legal peruano acaba de protagonizar uno de los movimientos empresariales más importantes de los últimos años tras anunciarse la integración entre el reconocido estudio local Miranda & Amado y la firma internacional Pérez-Llorca, con presencia en Europa y América Latina. La operación busca convertir al Perú en un eje estratégico para grandes inversiones, arbitrajes y operaciones corporativas en la región.

Con la incorporación de los aproximadamente 240 integrantes de Miranda & Amado, la firma internacional Pérez-Llorca alcanzará los 1.300 profesionales a nivel global, con cerca de 700 personas en Latinoamérica, consolidando una presencia en México, Colombia y Perú que la posiciona como el socio de referencia para grandes compañías internacionales, bancos de inversión y financiar sponsors con intereses en la región.

Perú busca atraer más inversiones internacionales

La complementariedad de ambos equipos permitirá a la firma integrada asesorar con igual solidez en operaciones locales y en los flujos de inversión hacia el Perú provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y Oriente Medio, además de consolidarse como un actor principal en las mayores controversias internacionales vinculadas a los países iberoamericanos. Los socios de Miranda & Amado se incorporarán a los órganos de gobierno de Pérez-Llorca y asumirán posiciones de liderazgo en prácticas internacionales clave.

El movimiento forma parte del llamado Proyecto Scala, la estrategia de expansión de Pérez-Llorca en la región. Perú se suma así a las integraciones previas en México y Colombia.

La nueva organización buscará ofrecer asesoría especializada para grandes compañías, bancos de inversión y fondos internacionales interesados en desarrollar proyectos en territorio peruano. Está previsto que la integración se complete en las próximas semanas, una vez obtenidas las aprobaciones correspondientes por parte de los órganos de gobierno de ambas firmas.

Mercado legal peruano se internacionaliza

La integración también evidencia cómo el mercado legal peruano viene transformándose para competir en escenarios internacionales. El nuevo grupo contará con oficinas en ciudades como Lima, Barcelona, Bogotá, Bruselas, Ciudad de México, Lisboa, Londres, Madrid, Medellín, Monterrey, Nueva York y Singapur, a las que se sumará una nueva en Abu Dabi a lo largo de 2026, orientada a acompañar a inversores de Oriente Medio en sus operaciones hacia la Península Ibérica y las Américas.

Además, ambas organizaciones destacan por contar con reconocimientos en importantes rankings especializados del sector jurídico, consolidando una reputación internacional que ahora incluirá una fuerte presencia peruana dentro de su estrategia de expansión regional.

La operación no solo marca un antes y un después para el sector legal nacional, sino que también posiciona al Perú como un actor relevante dentro de las grandes redes de asesoría corporativa internacional. Con esta integración, el país fortalece su presencia en el competitivo mercado iberoamericano y abre nuevas puertas para futuras inversiones y negocios globales.