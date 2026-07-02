¡Polémica! Joven venezolana pide 3 iPhone y una MacBook tras perderlo todo por doble terremoto

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los recientes sismos en Venezuela han generado una ola de solidaridad alrededor del mundo, ya que personas de varios países hicieron donaciones para los damnificados luego de que los terremotos de 7.2 y 7.5 dejaran a miles de personas en la calle. Sin embargo, una joven venezolana que perdió su casa y a una integrante de su familia sorprendió al pedir tres iPhone y una MacBook como donación.

Joven venezolana pide iPhones y laptop tras sismos

Sofía es una joven que fue entrevistada en 'Noticias Caracol', donde contó la terrible situación que se vive en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos ocurridos el pasado 24 de junio. La joven contó que su casa se derrumbó y ella quedó atrapada, por lo que varios vecinos tuvieron que ayudarla a salir de entre los escombros.

Sin embargo, su hermana menor no corrió con la misma suerte, ya que una pared le cayó encima y perdió la vida. Su caso conmovió a miles de personas que estaban viendo la entrevista, pero todo tomó un giro inesperado cuando el entrevistador le preguntó qué necesitaba en estos momentos, en los que miles de personas se han quedado en las calles y muchos no tienen alimentos para el día a día.

La joven aseguró que lo que más le urgía eran tres celulares de la marca Apple y una MacBook. Según su versión, requería estos aparatos tecnológicos para acceder a sus cuentas y poder sobrellevar la situación de forma más tranquila.

" Justo en este momento necesitamos urgentemente tres teléfonos, específicamente iPhone , porque dentro de esos teléfonos tenemos las contraseñas y nuestras cuentas afiliadas a muchas otras cosas que nos pueden ayudar a agilizar este proceso. También necesitaríamos una laptop, preferiblemente MacBook... ", dijo, dejando sorprendido al entrevistador.

Joven es criticada en redes sociales

El pedido de la joven no tardó en hacerse viral en redes sociales, tanto así que algunos llegaron a decir que se trataba de inteligencia artificial. Sin embargo, se comprobó que la entrevista completa está disponible en el canal de YouTube de la plataforma de noticias colombiana. Además, los internautas no tardaron en cuestionarla por hacer requerimientos tecnológicos cuando muchas personas se han quedado en situación de calle y lo que más necesitan es comida y agua.

"Ni el terremoto los hace reflexionar", "o sea que si es Android no lo va a recibir", "vine de TikTok pensando que era una broma, pero veo que es verdad", "que alguien me explique cuál es la urgencia de pedir un iPhone en medio de esta desgracia", "como venezolana, me da pena la exigencia de pedir un iPhone en esta situación", "me parece una burla a sus compatriotas que han perdido su casa y hasta a sus familiares", "no le importa su hermana muerta, solo quiere iPhones", fueron algunos de los comentarios más controversiales.

Es así que, este caso generó un intenso debate en redes sociales sobre las prioridades en medio de una emergencia humanitaria. Mientras algunos defendieron que necesitaba recuperar el acceso a sus cuentas personales, la mayoría cuestionó que solicitara dispositivos de alta gama cuando miles de damnificados carecen de alimentos, agua potable y un lugar donde refugiarse.