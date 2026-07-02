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Alianza en favor del país

Renzo Reggiardo se reúne con Keiko Fujimori para coordinar acciones prioritarias en el país

Tras los resultados electorales, Keiko Fujimori recibió al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para coordinar acciones prioritarias para el país ante su eventual proclamación como presidenta de la República.

Renzo Reggiardo se reúne con Keiko Fujimori
Renzo Reggiardo se reúne con Keiko Fujimori (Difusión)

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/07/2026

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Luego de conocerse los resultados electorales que dan como virtual presidenta electa a Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular ha sostenido diferentes reuniones con organizaciones y personas relacionadas a la política para lo que sería establecer una lista de prioridades en su eventual mandato. En ese sentido, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo se reunió con la próxima gobernante para coordinar acciones prioritarias en el territorio nacional.

Reunión para trabajar en conjunto aspectos prioritarios del país

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo este jueves una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. El encuentro tuvo como principal objetivo expresar su saludo tras los resultados electorales y dialogar sobre los principales desafíos que enfrenta el país, con especial atención la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad.

La reunión fue confirmada por la cuenta oficial de la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de sus redes sociales, donde se difundió que ambas autoridades abordarían temas considerados prioritarios para la capital y el país, entre ellos las estrategias para combatir el avance de la delincuencia.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, llegó al local de Fuerza Popular en San Isidro para reunirse con la virtual presidenta electa Keiko Fujimori. Se conoció que abordará diversos temas, como el de la lucha contra la criminalidad. Asimismo, a lo largo del día llegaron otras personalidades, como el senador electo del partido fujimorista César Astudillo.

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Al finalizar el encuentro entre las autoridades políticas, el burgomaestre comentó que, considera a Fujimori legitimamente elegida y que dentro de la conversación se ha abordado aspectos para la preparación del fenómeno El Niño y aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, un tópico que Reggiardo viene elaborando con anterioridad desde el inicio de su gestión.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre los acuerdos alcanzados durante la reunión. Sin embargo, se espera que ambas partes puedan anunciar acciones coordinadas relacionadas con la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del trabajo entre la Policía Nacional y los gobiernos locales, así como otras medidas destinadas a reducir los índices de criminalidad en Lima Metropolitana.

Dicho encuentro entre Keiko Fujimori y Renzo Reggiardo forma parte de la agenda de reuniones que viene desarrollando con autoridades nacionales e internacionales, quienes han acudido a saludarla y a expresar su disposición para trabajar de manera conjunta durante el próximo periodo de gobierno.

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