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SISMO remece Perú HOY, domingo 28 de junio: Conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

Nuevo sismo ha sido registrado en la madrugada de este domingo 28 de junio, según el reciente reporte del IGP: conoce cuál fue la magnitud, el epicentro y todos los detalles de este movimiento telúrico.

SISMO remece Perú HOY, domingo 28 de junio
SISMO remece Perú HOY, domingo 28 de junio (Difusión)

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/06/2026

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Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú esta madrugada de domingo 28 de junio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo hoy en el territorio nacional, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 3.5 fue registrado durante la madrugada de este domingo 28 de junio en la región de Pucallpa, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 04:05 de la madrugada y tuvo como epicentro una zona ubicada a 24 kilómetros al norte este de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0386, el evento tuvo una profundidad de 20 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -8.20 y longitud -74.42. La intensidad registrada fue de nivel II-III en la escala de Mercalli, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera leve por algunos habitantes de la zona.

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Reporte publicado en las redes oficiales de la institución

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores.

La reciente publicación reportada en la madrugada en Pucallpa se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por el IGP a través de sus estaciones distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional. Por esta razón, los especialistas señalan que la ocurrencia de sismos de baja magnitud forma parte del comportamiento natural de la dinámica interna de la Tierra.

Estar preparados ante un nuevo temblor es una tarea de toda la población para reducir los riesgos y evitar pérdidas. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como mantener actualizado el plan de emergencia familiar y la mochila de emergencia. 

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