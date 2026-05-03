SUNAT retorna S/173 millones a personas naturales que presentaron declaración a la renta 2025

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Economía

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que, a la fecha, ya ha procesado y abonado un total de 173 millones de soles a los contribuyentes que presentaron su Declaración de Renta 2025 y solicitaron la devolución de su saldo a favor.

Según un comunicado, este importante avance ha permitido atender 133,464 solicitudes que fueron enviadas de forma anticipada, incluso antes de los vencimientos oficiales.

Actualmente, las devoluciones se están efectuando en un plazo significativamente menor al máximo legal permitido, el cual es de 45 días hábiles tras la presentación de la solicitud. Este esfuerzo permite que los ciudadanos que cumplen puntualmente con sus obligaciones tributarias puedan disponer de su dinero con mayor rapidez.

¿Quiénes deben declarar el impuesto a la renta?

Las devoluciones atendidas corresponden principalmente a ciudadanos que generan rentas de trabajo, que durante el año 2025 generaron un saldo a favor por sus gastos deducibles de hasta 3UIT, ya seas trabajador dependiente o independiente.

El saldo a favor se genera, en gran medida, por las retenciones o pagos en exceso del Impuesto a la Renta realizados durante el ejercicio 2025.

Entre los gastos que pueden generar deducciones se incluyen consumos en restaurantes, hoteles, servicios profesionales, alquiler de vivienda y pago a trabajadoras del hogar formalizadas, entre otros.

¿Cómo se hace la declaración anual del impuesto a la renta?

El proceso de solicitud de devolución se realiza de forma sencilla a través del APP Personas con un equipo móvil (celular) o desde el portal web de la SUNAT. Este sistema ha sido diseñado para simplificar la tarea del usuario mediante las siguientes facilidades.

Una vez aprobada la solicitud de devolución, el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, siempre que este haya registrado previamente su Código de Cuenta Interbancario (CCI). Cabe recordar que el plazo para que dicho abono se haga efectivo puede extenderse hasta un máximo de 45 días.

Cabe resaltar que resulta fundamental que los ciudadanos realicen este trámite respetando el cronograma de vencimientos, el cual se rige según el último dígito del número de RUC de cada contribuyente y que se puede consultar a continuación.

Plazos máximos para presentar la declaración de la renta

En conclusión, la SUNAT ha informado que ha atendido más de 133 mil solicitudes de devolución de la Renta 2025 de manera anticipada, beneficiando a trabajadores independientes y dependientes.