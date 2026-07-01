Exchico reality murió tras sufrir un trágico accidente en el mar: Bajo investigación policial

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un exchico reality y futbolista murió tras sufrir un trágico accidente en el mar. La policía investiga el caso y anuncia que ya tiene un sospechoso detenido. La noticia causó conmoción en el mundo de la televisión y del entretenimiento.

Exchico reality murió en accidente: Hay un detenido

La industria televisiva y del deporte está de luto tras confirmarse la muerte de una querida estrella reality a sus solo 28 años de edad. De acuerdo a los últimos reportes, se trataría de Mats Grotenbreg, exintegrante del famoso programa de sobre citas y relaciones amorosas denominada 'The Bachelorette', en la versión neerlandesa.

La policía confirmó que el exchico reality y futbolista amateur reconocido por anotar el gol decisivo al Ajax por la Copa KNVB en 2023, se encontraba disfrutando de un momento agradable nadando en Mookerplas, en el norte de la provincia de Limburgo, en los Países Bajos, cuando de pronto, fue golpeado por una lancha.

El impacto provocó la muerte de Mats Grotenbreg. Tras lo sucedido, la Policía detuvo a un hombre de 45 años, cuya identidad no ha sido revelada en el transcurso de las diligencias que se vienen realizando en el marco de la noticia que ha generado conmoción entre familiares, amigos y seguidores del joven de 28 años.

Investigan accidente del exchico reality Mats Grotenbreg

El Ministerio Público neerlandés confirmó que el detenido es sospechoso de homicidio culposo, aunque aclaró que por el momento no puede brindar más información sobre el caso. Tampoco trascendió si el sospechoso era el conductor de la embarcación, indicó el medio local DeTelegraaf.

"Con gran tristeza nos hemos enterado del fallecimiento de Mats Grotenbreg. Mats perdió la vida a los 28 años tras chocar con una embarcación mientras nadaba. (...) Deseamos a su familia, amigos, compañeros y seres queridos mucha fuerza para afrontar esta inmensa pérdida", señaló el club USV Hércules donde Grotenbreg jugó.

La Policía vienen investigando el caso para esclarecer las circunstancias detrás de la muerte del exchico reality de 'The Bachelorette'. Sus allegados no han tardado en reaccionar con absoluta incredulidad ante la noticia. Su entrenador en el club Jonge Kracht expresó desolado en redes sociales: "Esto es incomprensible. Mats era un gran tipo, siempre alegre y disfrutando de la vida".

¿Quién fue Mats Grotenbreg? Exchico reality y futbolista

Fue un futbolista neerlandés, conocido también por marcar el gol con el que USV Hercules eliminó al Ajax en la Copa de los Países Bajos.

Más allá del césped, Grotenbreg también se había hecho un espacio en televisión. Participó en la tercera temporada de The Bachelorette. Anteriormente había formado parte del reality FBoy Island (programa parecido a La isla de las tentaciones), lo que amplió aún más su popularidad.

El mundo de la televisión y el deporte en los Países Bajos se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento de Mats Grotenbreg a los 28 años de edad. El exfutbolista y chico reality murió tras sufrir un grave accidente en el mar.