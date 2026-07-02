Fútbol peruano de luto: Fallece exfutbolista que brilló en Alianza Lima, Deportivo Municipal y otros clubes nacionales

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol peruano se encuentra de luto luego de conocerse que un exfutbolista que brilló en Alianza Lima, Deportivo Municipal y otros clubes nacionales falleció. La lamentable noticia fue confirmada por el exjugador Alfonso 'Puchungo' Yañez así como también por el periodista Juan Carlos Esteves Alfaro.

Conmoción en el fútbol peruano tras muerte de exfutbolista de Alianza Lima

Una gran tristeza marcó el ámbito futbolístico nacional el último lunes, 29 de junio, tras darse a conocer que el recordado jugador Alexis 'Pucho' Prado partió a la eternidad a los 55 años. El deportista será recordado por su paso en el conjunto blanquiazul en el que se desempeñó como back central a comienzo de los años 90.

El programa 'Los Sapazos de Puchungo' recurrió a sus redes sociales para informar acerca del deceso del también hijo del mítico Augusto Prado, quien se formó en la institución íntima desde muy niño. En el mensaje del espacio conducido por 'Puchungo' Yañez, en Instagram, se lamentó el hecho y recordaron que tuvieron la oportunidad de tenerlo como invitado.

"Desde 'Los Sapazos de Puchungo' lamentamos profundamente el fallecimiento de Alexis Prado, un futbolista que dejó huella dentro de las canchas y el recuerdo de quienes compartieron con él. Tuvimos el privilegio de recibirlo en nuestro programa, donde conocimos no solo al jugador, sino también a la gran persona que fue", se lee al inicio del post.

Además, el programa de YouTube señaló que en medio de este "momento difícil" acompañan "a su familia, amigos así como toda la familia del fútbol peruano". Finalmente, expresó que Alexis "descanse en paz" y que su historia "quedará para siempre en la memoria del deporte".

Cabe señalar que, la causa de su muerte aún es desconocida, sin embargo, era de conocimiento público que el exdeportista venía sufriendo de una penosa enfermedad por lo que perdió una de sus piernas.

Los clubes peruanos en los que militó

El exjugador Alexis Prado, nacido el 16 de junio de 1971 en Lima, se formó en Alianza Lima y debutó con camiseta blanquiazul a inicios de 1990, quien logró que juegue su primer partido profesional fue el entrenador José Carlos Amaral.

Alexis Prado en Alianza Lima

En el cuadro de La Victoria jugó al lado de Juan Reynoso, César Cueto, Jesus Purizaga, entre otros.También actuó en equipos como Defensor Lima, IMI de Talara, Deportivo Pesquero, Héroes del Cenepa.

Es así que, el fútbol peruano se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento del exfutbolista Alexis 'Pucho' Prado a los 55 años, quien paseó su fútbol en equipos como Alianza Lima y Deportivo Municipal.