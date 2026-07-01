Terremoto en Venezuela: Miss de Venezuela y su novio son hallados abrazados sin vida

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tragedia que dejó el doble terremoto registrado en Venezuela continúa revelando historias que conmueven al mundo. Una de ellas es la de la modelo Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, y su novio, José Castro, quienes fueron encontrados sin vida entre los escombros del edificio donde vivían, en el estado de La Guaira, uno de los más afectados por los sismos.

Tras varios días de intensas labores de búsqueda, familiares y equipos de rescate localizaron los cuerpos de ambos el pasado 29 de junio. Según informó la familia a través de una campaña de recaudación de fondos, la pareja fue hallada "uno al lado del otro".

Una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales y simbolizó el vínculo que mantenían. La historia de la pareja ha conmovido a miles de personas, mientras sus familiares solicitan apoyo para cubrir los gastos de ambos funerales.

¿Quién era Skarlent Rodríguez?

Skarlent Rodríguez tenía 23 años y era una joven modelo venezolana que había ganado notoriedad tras obtener la corona de Miss Grand Orlando 2025. Además de participar en certámenes de belleza, desarrollaba contenido en redes sociales y buscaba consolidar su carrera en el modelaje.

Su fallecimiento generó una ola de mensajes de condolencias por parte de seguidores, academias de modelaje y organizaciones vinculadas a concursos de belleza. Amigos cercanos la recordaron como una joven alegre, disciplinada y comprometida con sus proyectos personales.

Familias piden apoyo para los funerales

Tras confirmar la muerte de la pareja, sus familiares iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos derivados de la búsqueda, la recuperación de los cuerpos y los funerales.

La situación económica de ambas familias se agravó debido a la tragedia. Según explicaron, la familia de José Castro sufrió múltiples pérdidas humanas. "Su papá, su abuela, su tío y su tía fallecieron en este terremoto", indicaron los familiares en la campaña.

En tanto, los familiares de Skarlent señalaron que tampoco han podido trabajar desde que ocurrieron los terremotos, ya que se dedicaron por completo a las labores de búsqueda. Por ello hicieron un llamado a quienes deseen solidarizarse a colaborar económicamente o compartir la campaña."Cualquier colaboración, por pequeña que sea, es profundamente significativa", expresaron.

Mientras tanto, las autoridades venezolanas continúan las labores de rescate y actualización del número de víctimas que dejó el desastre natural, considerado uno de los más devastadores registrados en el país en las últimas décadas.