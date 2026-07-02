Camp Rock 3 revela tráiler con los Jonas Brothers y nuevas figuras de la cinta: Conoce aquí cuándo se estrena

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

A través de sus canales oficiales en sus redes sociales, Disney ha lanzado el tráiler de Camp Rock 3, una película estrenada hace más de 15 años desde su primera entrega y donde los personajes más queridos de la pantalla regresan a protagonizar historias llenas de diversión y música.

Tráiler de Camp Rock 3 fue publicado, ¿de qué tratará?

La historia comienza cuando Connect 3 pierde al artista encargado de abrir su esperada gira de reencuentro. Ante esta situación, Shane, Nate y Jason Gray, hermanos en la vida real, interpretados por los Jonas Brothers, regresan al lugar donde todo comenzó: Camp Rock, un campamento en el que diversos jóvenes llevan clases de música y compiten entre ellos.

Durante este camino, la misión de la banda será encontrar al próximo gran talento que los acompañará en los conciertos. Sin embargo, la competencia entre los jóvenes campistas pronto dará paso a rivalidades, amistades inesperadas, romances y decisiones que pondrán a prueba a todos los participantes por definir quien está a la altura de ser escogido por una banda internacional.

Connect 3 is looking for an opening act. #CampRock3 premieres August 13 on Disney Channel and next day on Disney+. pic.twitter.com/v8uNSmCiDI — Disney+ (@DisneyPlus) July 1, 2026

¿Qué actores integran el elenco en la cinta?

El elenco principal incluye a:

Joe Jonas como Shane Gray

como Shane Gray Nick Jonas como Nate Gray

como Nate Gray Kevin Jonas como Jason Gray

como Jason Gray Maria Canals-Barrera como Connie Torres

Además de actuar en la cinta, los tres cantantes participan como productores ejecutivos de la cinta junto con Demi Lovato, quien también forma parte del equipo detrás del proyecto. Siguiendo esa línea, como nuevas incorporaciones, que son parte de una nueva generación de campistas se encuentran:

Liamani Segura como Sage

como Sage Malachi Barton como Fletch

como Fletch Lumi Pollack como Rosie

como Rosie Hudson Stone como Desi

como Desi Casey Trotter como Cliff

como Cliff Brooklynn Pitts como Callie

como Callie Ava Jean como Madison

como Madison Sherry Cola como Lark

como Lark Ella Lucas como Danielle

como Danielle Orlando Lucas como Daniel

¿Cuándo se estrena Camp Rock 3?

La cinta que se estrenará por la plataforma de streaming Disney +, llegará a las pantallas de todos los dispositivos móviles que cuenten con una suscripción en la aplicación desde el próximo viernes 14 de agosto de este año. Asimismo, las películas predecesoras de la saga también se encuentran en el mismo portal digital.

Finalmente, el regreso de la emblemática banda de hermanos los Jonas Brothers por medio de la película Camp Rock 3 marca un momento importante en los contenidos que se distribuyen por las plataformas de streaming y son consumidos a nivel mundial luego de tantos años de espera.