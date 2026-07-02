Despistado: Delincuente olvida su teléfono en vivienda robada y llama para que se lo devuelvan

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La noche del pasado 24 de junio en Elche (España) empezó como tantos otros hurtos: una puerta forzada, pasos medidos por la casa y la búsqueda rápida de objetos de valor. Los intrusos, que aprovecharon la festividad por el día de San Juan y la ausencia del propietario, se llevaron una bicicleta de alta gama y una colección de coches de juguete que el dueño identificó después.

Su salida fue tan veloz que uno de los ladrones no reparó en un detalle que resultaría decisivo: olvidó dónde dejó su teléfono móvil con el que había coordinado la acción.

Un despiste que cambió todo

El móvil quedó allí, olvidado entre el desorden dejado tras el robo. El propietario lo encontró al regresar, lo entregó a la comisaría y formalizó la denuncia; los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se hicieron cargo del aparato para su análisis.

Sin embargo, poco antes de la medianoche, los investigadores recibieron una llamada relacionada con ese mismo teléfono: una voz explicó que había olvidado su móvil y pidió que se lo devolvieran

El interlocutor aseguró que llamaba desde otro terminal prestado por una mujer con la que se había cruzado en la calle. Esa comunicación permitió a la Policía obtener el número y otros indicios que acotaron la investigación.

El propietario de la casa halló el celular tras regresar.

Se tendió su propia emboscada

Los agentes concertaron una cita en la plaza Primero de Mayo, en el barrio de Carrús, sin revelar su identidad. Ya pasada la medianoche del día 25, sobre las 00:15, el presunto autor se presentó sentado en un banco con una bolsa amarilla en la mano, sin tener idea de lo que le esperaba.

Allí fue detenido por la Policía Nacional y, al verse acorralado, confesó que había cometido el asalto junto a su hermano. En la bolsa los agentes hallaron los automóviles de colección que la víctima reconoció de inmediato.

El arrestado es un varón de 64 años, natural de Orihuela y vecino de Elche, con un historial de antecedentes policiales por diversos delitos. Según su propia confesión, actuó junto a su hermano, que permanece en paradero desconocido y es buscado por la Policía, presuntamente en posesión de la bicicleta sustraída. El detenido fue imputado por el presunto delito de robo con fuerza.

Lo que comenzó como un robo aprovechando una festividad local terminó desmoronándose por un error banal: un móvil olvidado y una llamada impulsiva. En la era de la conectividad, los dispositivos personales no solo guardan recuerdos y contactos, sino también huellas que pueden reconstruir una escena delictiva.