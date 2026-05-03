Petroperú nombra a Edmundo Lizarzaburu como presidente del directorio en reemplazo de Roger Arévalo

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Economía

A solo un mes de su designación, la Junta General de Accionistas de Petroperú ha decidido remover al economista Roger Arévalo de su cargo de presidente y nombrar en su lugar a Edmundo Lizarzaburu Bolaños, quien en octubre de 2022 ocupó el cargo de director de la compañía estatal.

La junta de accionistas de la petrolera también aceptó la renuncia de Carlos Villalobos Dulanto, que ocupaba el cargo de director en el directorio. En su reemplazo, ha ingresado Berthin Gómez Vela, quien era presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Además de Lizarzaburu y Gómez, el directorio queda conformado por Carlos Linares como vicepresidente, Richard Almerco, Luis Alberto Camino, Julio César De La Rocha Corzo y Néstor Herrera Guerrero, según ha informado el diario Gestión.

Petroperú cambia de directorio

El cambio en el directorio de la compañía estatal, acordado en una reunión del 2 de mayo, se da luego de que Roger Arévalo advirtiera sobre el riesgo de paralización de varias refinerías en el país y solicitará dos mil millones de dólares en los próximos días para garantizar su operatividad.

Ante este nuevo pedido de rescate financiero, el presidente del Perú, José María Balcázar, le retiró públicamente la confianza a Arévalo y señaló que la única condición para continuar con el proceso era su salida al cargo. "Mientras no tengamos funcionarios que apunten a hacer un buen manejo de los recursos económicos, es necesario poner orden", afirmó en entrevista con Exitosa.

En aquella oportunidad, el presidente advirtió que se han detectado situaciones irregulares, como privilegios a proveedores y decisiones financieras poco justificadas. Incluso cuestionó el reparto de utilidades en una empresa que, según dijo, no registra ganancias reales.

Solicitud de 200 millones de dólares

En declaraciones a la prensa tras salir de su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, el titular de Petroperú indicó que la empresa requiere actualmente de un financiamiento superior a los 2 mil millones de dólares para garantizar su operatividad.

Según precisó, el pedido concreto consiste en la obtención de créditos provenientes de capital privado, descartando que se trate de un financiamiento directo del Tesoro Público. "No lo paga el Estado, lo paga la misma operación de Petroperú que es rentable por sí misma", dijo.

Petroperú cambia al presidente de su directorio en medio de advertencia por la paralización de producción de combustible.