UNMSM apertura admisión con más de 2500 vacantes para 2026-II: Conoce aquí que programas se encuentran

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La UNMSM publicó la apertura de su convocatoria de posgrado para el proceso de admisión 2006-II. En el cual hay 2600 vacantes para maestrías y doctorados dirigidas a profesionales. Entérate en la siguiente nota desde cuándo estará habilitado el proceso y qué carreras aplican.

Admisión contempla más de 80 programas disponibles

La propuesta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrece a su público estudiantil de 80 programas distribuidos en 15 facultades, de las cuales se encuentran cinco áreas de conocimiento como: Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.

Algunos de los programas con mayor demanda entre los profesionales destacan las maestrías en Gerencia de Servicios de Salud, Gestión Pública, Inteligencia Artificial para la Administración y Comercio Internacional, dirigidas a egresados que buscan fortalecer su perfil académico y laboral para la obtención de mejores oportunidades en el mercado.

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¿Cuánto duran las maestrías en la Universidad San Marcos?

De acuerdo lo expresado por la entidad educativa nacional, las maestrías tendrán una duración de dos años, lo que se configuraría en cuatro semestres. Por otro lado, los doctorados se desarrollarán en tres años, que se distribuirán en seis semestres académicos. Además, la modalidad de estudio será semi presencial, teniendo un 70% de clases virtuales y el otro 30% de manera física en las instalaciones de la institución.

¿Hasta cuando se puede realizar la inscripción?

El proceso de inscripción se puede realizar hasta el 13 de agosto. Además, para acceder a este programa de la universidad pública, es necesario que los solicitantes completen una serie de requisitos para que sean aceptados dentro de las maestrías y doctorados que se encuentran vigentes.

Los interesados pueden obtener más información y revisar los detalles del proceso de admisión en la página oficial de posgrado, donde también podrán completar su inscripción con su hoja de vida resumida y documentada, la constancia de bachiller emitida por SUNEDU, copia del DNI o pasaporte y el recibo de pago realizado en SanMarket-UNMSM.

Finalmente, con esta iniciativa disponible para los profesionales que quieran mejorar sus capacidades de aprendizaje en favor de su experiencia profesional, lo podrán hacer por medio de la apertura de admisión instaurada por UNMSM que cuenta con más de 2500 vacantes para 2026-II y tiene una gran lista de opciones para que la especialización sea pensaba en las necesidades laborales a futuro.