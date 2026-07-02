Bomberos USAR regresan al Perú tras culminar con éxito misión de rescate en Venezuela

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras una semana de labores incansables en Venezuela, el equipo USAR Perú del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios finaliza su misión de rescate. Los rescatistas retornan al país este viernes, tras haber cumplido con éxito su difícil labor humanitaria tras los devastadores terremotos ocurridos recientemente.

Resultados de la delegación peruana en el extranjero

La delegación nacional destacó por su profesionalismo durante el despliegue realizado en la zona cero de la emergencia, situada en La Guaira. Los especialistas peruanos trabajaron arduamente en condiciones extremas de temperatura y humedad, enfrentándose a retos estructurales complejos para encontrar a las víctimas.

El despliegue formó parte de un esfuerzo internacional masivo que integró a más de tres mil rescatistas de diecisiete países distintos. La coordinación global fue esencial para maximizar la eficacia en la búsqueda de personas bajo estructuras colapsadas, permitiendo salvar muchas vidas humanas valiosas.

Los bomberos concluyeron con su trabajo.

Durante estas intensas jornadas de trabajo, los especialistas peruanos utilizaron herramientas tecnológicas avanzadas y el apoyo de unidades caninas especializadas. Este despliegue fue fundamental para localizar con precisión a los sobrevivientes que permanecían atrapados entre los restos de las edificaciones destruidas por los sismos.

Finalización de las operaciones de búsqueda activa

Las autoridades venezolanas, junto a organismos de las Naciones Unidas, determinaron oficialmente el cierre de la ventana de supervivencia tras siete días de intensos y arduos trabajos. Esta decisión técnica marca el fin de la búsqueda activa de sobrevivientes, permitiendo priorizar ahora las labores de recuperación.

La fase de emergencia da paso a las tareas de remoción pesada de escombros y recuperación de cuerpos en las áreas más afectadas por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5. El equipo peruano cumple con los protocolos internacionales, asegurando un repliegue ordenado hacia casa.

🥹 Lo lograron! LA RESCATARON 👏🏾 Los bomberos peruanos del grupo USAR lograron rescatar con vida a una mujer de 60 años. La emoción es increíble. Ellos son increíble. Pese a los daños por el terremoto, nuestros bomberos están allí. @mostritoypirana 🇵🇪🇻🇪 pic.twitter.com/G10U3xrEk3 — Jose Miguel Hidalgo (@jmhidalgo) June 28, 2026

La movilización de los rescatistas peruanos incluyó una compleja logística aérea para trasladar equipos técnicos, suministros médicos y el personal altamente capacitado desde Lima hasta los puntos críticos. La colaboración entre las naciones fue clave para enfrentar esta tragedia humanitaria de proporciones realmente alarmantes.

El retorno de estos especialistas marca un hito en la capacidad de respuesta ante emergencias internacionales. La participación en Venezuela demuestra la alta preparación de los Bomberos USAR Perú durante esta misión rescate Venezuela tras enfrentar los devastadores efectos del terremoto en dicho territorio.

La ardua labor desarrollada por nuestros especialistas deja un legado importante sobre la importancia de contar con equipos de respuesta rápida altamente capacitados. Este despliegue técnico subraya el compromiso permanente de nuestra nación con la solidaridad internacional, siempre apoyando ante crisis climáticas o desastres naturales.