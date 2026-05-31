Debate presidencial 2026: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentaron en encuentro decisivo de la segunda vuelta

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participaron esta noche en el último debate de la segunda vuelta, con la decisión de disminuir a su favor el voto viciado o nulo en los comicios. El encuentro entre ambos postulantes a la Presidencia del Perú se dividió en cuatro ejes: Seguridad, Fortalecimiento del Estado, Educación y Salud, y Economía.

Debate presidencial entre Fujimori y Sánchez: Minuto a minuto

Exitosa Noticias realizó una transmisión especial sobre este encuentro clave que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realiza en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

22:00 | Finaliza el debate

El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez culminó con las palabras finales de ambos candidatos.

21:50 | Fujimori propuso cuatro ejes en el área de Economía

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso reforzar la seguridad jurídica, eliminar trabas en el Estado, reformar Sunat y Sunafil a favor de los empresarios peruanos, así como otorgar créditos baratos.

21:45 | Sánchez promete aumentar sueldo mínimo a S/1500 ante aumento de la canasta básica familiar

Roberto Sánchez reiteró que en un eventual gobierno suyo la remuneración mínima vital (RMV) aumentará a S/1500 considerando el aumento de la canasta básica familiar a más de S/1800.

Asimismo, reiteró que respetará la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y que se garantizará la permanencia de Julio Velarde en la jefatura de dicha institución.

21:40 | Empieza el último bloque del debate

Comienza el cuarto bloque de debate "Economía, empleo y reducción de la pobreza".

21:35 | Sánchez: "Soy hijo de la educación pública, sé qué es quemarse las pestañas"

"Soy hijo de la educación pública, sé que es lo que quemarse las pestañas y estudiar con mi plata. Yo no tengo tío que me regale los estudios"

21:30 | Fujimori emite sus propuestas y cuestiona modelo político de Sánchez

En el bloque de Salud, Fujimori planteó dar cobertura a tratamientos de cáncer no protegidos, un plan gratuito para proteger a la primera infancia, repotenciar 5 mil colegios a nivel nacional, entregar 5 millones de kit escolares y recuperar el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA).

"El modelo que Sánchez propone siempre empieza prometiendo derechos para todos, pero destruye la estabilidad y la economía del país, dejando hospitales sin insumos, profesores mal pagados y familias más pobres"

21:25 | Inicia el tercer bloque del debate

Comienza el tercer eje de discusión "Educación y salud".

21:20 | Sánchez cuestiona a Fujimori por propuesta de salir del Pacto de San José

El candidato presidencial de JP aseguró que el Perú necesita un firme compromiso ante el sistema interamericano de derechos humanos, por lo que cuestionó a Fujimori Higuchi por proponer salir del Pacto de San José.

"Los derechos humanos son fundamentales para un sano desarrollo y un sano país con autonomía. Son tan fundamentales que hoy en nuestro país es una burla para muchos que consideran que la justicia que tarda no es justicia"

21:10 | Sánchez y Fujimori polemizan propuestas para fortalecer el Estado

En su participación, Sánchez propuso recuperar el derecho al referéndum, descentralizar recursos presupuestales, así como implementar un Estado intercultural y firmar el Acuerdo de Escazú.

Fujimori planteó mejorar los servicios básicos, mediante la construcción del ramal sur y los reservorios en la sierra. Anunció también el Programa Nacional de Interconexión Vial, así como la compra de alimentos y pozos de agua para contrarrestar sequía en el sur.

21:00 | Inicia el segundo bloque del debate

Comienza el bloque temático "Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos".

20:50 | Fujimori y Sánchez protagonizaron tenso debate en bloque "Seguridad Ciudadana"

Fujimori Higuchi cuestionó la presencia de Antauro Humala en las filas de JP, así como su cercanía con Dina Boluarte. Sánchez, por otro lado, responsabilizó a la candidata de FP por las "leyes pro crimen" y la cuestionó por un presunto complot para vacar a Pedro Castillo.

20:45 | Sánchez responsabiliza a Fujimori y su partido por caos en el Perú

"¿De qué orden hablan? Si el Perú sabe lo caótico que han hecho desde que obtuvieron la mayoría parlamentaria. Se han zurrado en la democracia, han corroído la justicia"

20:40 | Fujimori propone Plan de Pacificación con rastrillajes y deportación de migrantes ilegales

Keiko Fujimori anunció que desde un primer día de su gobierno ejecutará un Plan de Pacificación Nacional, expulsando migrantes ilegales, realizando operativos de rastrillaje y disponiendo el control de fronteras a las FF.AA.

"La inteligencia derrotó el terrorismo y ahora lo volveremos a usar para derrotar la criminalidad"

20:35 | Inicia el bloque "Seguridad ciudadana"

Se da inicio al debate presidencial 2026 con el bloque temático "Seguridad ciudadana".

20:20 | Sánchez y Fujimori inician sus discursos

Sánchez inició su discurso saludando al Perú en aimara y prometiendo "acabar con la dictadura congresal". Mientras tanto, Fujimori señaló que de ser elegida "dejará un país con más empleo y seguridad".

20:15 | Inicio del debate

Se da inicio al debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en una competencia por llegar a la Presidencia del Perú el próximo 28 de julio.

El encuentro tendrá una extensión de 1 hora y 40 minutos. El formato estipula que cada postulante iniciará con una introducción de un minuto, para luego dar paso a la sustentación de sus planes de gobierno a lo largo de cuatro ejes.