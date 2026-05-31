Roberto Sánchez arremete contra Keiko Fujimori por presunto complot contra gobierno de Pedro Castillo

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el reciente debate, ambos candidatos discutieron sobre la crisis política y seguridad, donde su eje terminó en la caída de Pedro Castillo. Sánchez utilizó las declaraciones previas de Miguel Torres, para cuestionar la legitimidad de las acciones de Fuerza Popular.

Las declaraciones de Miki Torres

El enfrentamiento llegó a un punto crítico cuando el candidato por Juntos por el Perú recordó las palabras de Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular. Según Sánchez, las declaraciones de Torres sobre la estrategia contra el exmandatario muestran una táctica para llegar a la vacancia presidencial del último presidente electo.

"Todos vimos lo que dijo su virtual senador, Miki Torres. A confesión de parte, relevo de pruebas", indicó el candidato.

Para el aspirante al sillón presidencial, estas palabras funcionan como una admisión de las acciones políticas que fueron ejecutados por la bancada naranja para acelerar la caída del régimen de Pedro Castillo en el año 2022.

La acusación del congresista provocó una reacción inmediata en el escenario, lo que obligó a los presentes a analizar el papel de los asesores en la estrategia legislativa. El candidato confirmó la existencia una coordinación deliberada para desestabilizar la gestión presidencial durante meses críticos.

(Noticia en desarrollo)