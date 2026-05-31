Senamhi advierte fuerte fenómeno climatológico en siete regiones para las próximas horas: ¿De qué se trata?

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió en su más reciente aviso meteorológico, el incremento de la velocidad del viento en siete regiones de la costa del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este fenómeno climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 210, este acontecimiento se registrará desde la medianoche del domingo 31 de mayo hasta las 11:59 p. m. del martes 2 de junio en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lambayeque, Lima y Piura.

Asimismo, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) informó que este suceso de moderada a fuerte intensidad que se registrará en la costa peruana traerá consigo el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.

En ese sentido, se espera la presencia de cobertura nubosa, acompañada niebla y/o neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Para los días en mención se prevén vientos con velocidades próximas a los 36 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanas a los 24 km/h en la costa sur y valores próximos a los 37 km/h en la costa de Ica.

💨📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 31 de mayo al 2 de junio, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la costa.



✅Este incremento podría generar el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal.



📲https://t.co/17IRpjXrKT pic.twitter.com/Aa33WfAG5I — Senamhi (@Senamhiperu) May 29, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.