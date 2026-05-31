Keiko Fujimori lanza dardo contra Roberto Sánchez: "El congresista es puro floro"

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras el reciente debate presidencial por la segunda vuelta electoral, hubieron diversos momentos de tensión. Uno de ellos fue la crítica frontal de Keiko Fujimori hacia su rival Roberto Sánchez. La candidata naranja centró sus cuestionamientos en el desempeño ministerial que tuvo el actual aspirante de Juntos por el Perú.

La trayectoria política bajo la lupa

La candidata le recordó el rol de Sánchez como Ministro de Comercio Exterior y Turismo durante la gestión de Pedro Castillo. Esto se convirtió en el principal blanco de ataque. La aspirante de Fuerza Popular intentó vincular a Sánchez con la inestabilidad política que se vivió durante el gobierno de Perú Libre.

La candidata se expresó de manera directa y tajante para descalificar las propuestas de su rival político, donde las calificó como carentes de sustento técnico. Esta acusación busca posicionar al congresista como una opción poco viable ante los problemas que se vienen reflejando ante la ciudadanía.

"El congresista Sánchez es puro floro", declaró la candidata.

Tras ello, el ambiente se volvió más combativo. La contienda por el sillón presidencial ha entrado en una fase donde las trayectorias pasadas y las alianzas políticas se vuelven elementos que definen la confrontación directa hacia los candidatos finalistas.

En este cruce de palabras, la candidata enfatizó que la actual gestión pública necesita de una experiencia técnica como la suya para resolver las necesidades del país. Tras ello, el candidato señaló que estas declaraciones solo forman parte de su estrategia por dominar el debate.

Impacto en el escenario electoral

La actual contienda ha escalado en tensión tras los recientes intercambios entre los aspirantes al sillón presidencial. La candidata de Fuerza Popular cuestionó severamente al congresista Roberto Sánchez por su gestión como ministro de Estado del gobierno de Pedro Castillo.

La candidata buscó vincular a Sánchez con la inestabilidad política que vivida en el primer gobierno de 2021. Fujimori buscó deslegitimar su viabilidad ante el electorado frente a los problemas del país.

Este enfrentamiento cruzado muestra a una campaña marcada por la confrontación directa, donde el pasado político y la capacidad técnica se utilizan como armas fundamentales. Los aspirantes buscan entregar a su rival el descontento ciudadano, transformando cada intervención en un intento estratégico por deslegitimar la trayectoria y propuestas de su oponente.

La contienda muestra la polarización persistente en este último debate. Mientras la candidata insiste en su perfil técnico ante los cuestionamientos, el congresista desestima las críticas como maniobras electorales. Ambos candidatos muestran posturas irreconciliables que decidirán en esta etapa decisiva de elecciones.