Purga en Universitario: Se reveló la lista de jugadores que dejarían la 'U' tras el final del Apertura

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario atraviesa por el momento más complicado de la temporada y de los últimos años luego de quedarse con las manos vacías en el Torneo Apertura y la reciente eliminación de la Copa Libertadores. El empate a cero con Deportes Tolima también los dejó fuera de los playoffs de la Copa Sudamericana agravando aún más la situación.

La lista de jugadores que dejarían la 'U' a mitad de año

En medio de esta crisis, la directiva ya se encuentra trabajando en la llegada de refuerzos con miras a pelear el Torneo Clausura en busca del ansiado tetracampeonato que aún es posible. Sin embargo, también habrá un grupo de futbolistas que dejarán el plantel por bajo rendimiento y que ya contaría con la aprobación de Héctor Cúper.

En la última edición del programa de YouTube 'A Presión', el periodista Carlos Univazo reveló una lista de jugadores que tendrían un pie afuera de Universitario. El hombre de prensa comentó que en total son seis los elementos que no cuentan con la aprobación del actual comando técnico por el nivel mostrado en esta primera parte del 2026.

Los integrantes de esta nómina serían: Hugo Ancajima, Paolo Reyna, Miguel Silveira, Sekou Gassama, Martín Pérez Guedes y José Rivera. Los dos primeros mencionados han jugado pocos minutos en la actual temporada, pero cada vez que fueron requeridos no colmaron las expectativas del club y la hinchadas.

Sekou Gassama es uno de los jugadores que no seguirá en Universitario.

Respecto a Miguel Silveira y Sekou Gassama, ambos no han dado la talla desde su llegada al club a pesar de que fueron contratados como refuerzos. Por último, Martín Pérez Guedes habría decidido irse por temas personales, mientras que el 'Tunche' tuvo un reciente cortocircuito con la directiva y la hinchada a partir de un incidente con la camiseta crema.

Martín Pérez Guedes habría renunciado a Universitario

El caso de Martín Pérez Guedes ya trascendió en redes sociales siendo también confirmado por 'A Presión'. En este espacio, se deslizó la información de que el volante integraba la lista de jugadores que dejarán el club, pero que antes de ello habría decidido marcharse por razones familiares.

"Dicen que es tema personal por el que se va, pero ya sabemos que a veces se encumbre cuando no quieres contar con alguien decir que fue por mutuo acuerdo o por un tema personal, pero la razón oficial es que tiene un tema personal", contó Carlos Univazo.

En resumen, se reveló la lista de jugadores que dejarán Universitario luego del final del Torneo Apertura.