Keiko arremete contra Sánchez tras cuestionar a su familia: "Qué poco hombre es usted"

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Durante el desarrollo del sexto bloque, de economía, empleo y reducción de la pobreza, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori recibió una fuerte respuesta por parte de Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú a lo que ella arremetió y le dio una réplica nombrando aspectos importantes de su vida.

Momento tenso en el sexto bloque del debate presidencial

En su respuesta a la pregunta ciudadana desarrollada en el debate presidencial que cuestionaba a ambos aspirantes a la presidencia de la República acerca sus propuestas en torno a las reformas para las micro y pequeñas empresas que no tienen una formalización debido a la alta carga tributaria y la excesiva burocracia estatal. En ese sentido, la respuesta buscaba alternativas que no afecten los derechos laborales de los trabajadores.

Por medio del desarrollo de la respuesta de Sánchez, reaccionó ante el cuestionamiento de la candidata al nombrar que no habría hecho nada positivo cuando estuvo en un cargo público en el gobierno de Pedro Castillo a lo que él comentó aspectos relacionados a lo que estaría asociado a su vida política y personal.

"La señora Keiko dice que sabe que es una familia independiente que sale adelante, yo más bien le recuerdo que yo si sé que es salir adelante con su familia respetando a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mi hermano hemos salido adelante y eso significa confianza, es tu valor espiritual incluso para querer transformar un país y de eso, yo creo que usted no sabe mucho", expresó Roberto Sánchez.

La expresión y el diálogo de la candidata Keiko Fujimori se mostraron con una clara indignación al recibir cuestionamientos sobre sus relaciones familiares que han sido motivo de especulaciones en los últimos tiempos. Por medio de sus declaraciones mencionó a sus menores hijas alegando que no hagan caso a este tipo de provocaciones.

"Qué pena, qué poco hombre es usted y cuando vienen ataques de esta naturaleza quiero recordar, que a mi la vida política me ha tocado vivir en adversidad contra la corriente, pero acá estoy, de frente de pie y con la frente en alto, pero cuando vienen ataques así yo me permito ahora dirigirme a Kiara y a Kaori, chicas ustedes saben como fueron los últimos días que acompañamos a sus abuelos, a mi papá y a mi mamá, no hagamos caso a este tipo de ataques bajos", sentenció Keiko Fujimori.

Finalmente, este momento marcó un tenso enfrentamiento que se dio en el debate presidencial en el momento que Keiko arremete contra Sánchez al cuestionar sus vínculos familiares.