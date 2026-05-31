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Elecciones 2026: ¿A qué hora iniciará la labor de los miembros de mesa en la segunda vuelta presidencial?

Si te tocó ser miembro de mesa, conoce aquí a qué hora deberás asistir el próximo domingo para asegurar la instalación temprana de tu punto de sufragio.

Elecciones 2026, segunda vuelta
Elecciones 2026, segunda vuelta (difusión)

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 31/05/2026

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La segunda vuelta presidencial mantiene en expectativa a los más de 34 millones de ciudadanos en todo el Perú. En el caso que hayas sido designado como miembro de mesa para las Elecciones Generales 2026, tu función será clave puesto que deberás garantizar la instalación temprana de las mesas de sufragio. Si es tu caso, en esta nota te contamos a qué hora deberás asistir para iniciar tus labores.

¿A qué hora inicia la labor de los miembros de mesa?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, deberán presentarse obligatoriamente en su centro de votación asignado a partir de las 06:00 a.m. del domingo 7 de junio.

El horario de ingreso de los miembros de mesa ha sido estipulado con el objetivo de asegurar la apertura temprana de los puntos de sufragio. Cabe destacar que quienes cumplan con su rol obtendrán un pago de S/165 como retribución económica. Mientras tanto, quienes se ausenten de su función serán sancionados con el pago obligatorio de S/275.

Mediante sus canales oficiales, el organismo electoral también ha precisado que la distribución del material electoral iniciará desde las 22:00 horas del viernes previo y concluirá, como máximo, a las 13:00 horas del sábado 6 de junio, garantizando así un óptimo despliegue de las herramientas de votación.

¿Cuánto es la multa por no votar?


Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las multas se establecen de acuerdo con la clasificación del distrito. En zonas consideradas de pobreza extrema la sanción es menor, mientras que en distritos no catalogados como pobres la cifra es más alta.

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  • Distritos "No pobres": S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT).
  • Distritos catalogados como pobres: S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT).
  • Distritos de "Pobreza extrema": S/ 27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

Cabe recordar que durante la primera jornada electoral, realizada el 12 de abril, también estuvo vigente esta escala de sanciones para todos aquellos ciudadanos que no cumplieron con emitir su voto.

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