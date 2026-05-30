¡Tragedia! 16 estudiantes MUEREN tras incendio en academia: 8 alumnas fueron detenidas

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tragedia que cobró la vida de 16 estudiantes en un internado femenino ha dado un giro inesperado y estremecedor. Las autoridades confirmaron la detención de ocho escolares, señaladas como las principales sospechosas de haber planificado y provocado el incendio que arrasó con uno de los pabellones del centro educativo. El caso ha generado conmoción nacional debido a la magnitud de las pérdidas humanas y a la corta edad de las presuntas implicadas.

Tragedia en internado deja 16 muertos

Los hechos ocurrieron en la Academia Femenina Utumishi, ubicada en la localidad de Gilgil, en el condado de Nakuru, Kenia. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) y la Policía Nacional, las ocho alumnas permanecen bajo custodia mientras se determina el móvil detrás del incendio que terminó convirtiéndose en una de las peores tragedias escolares registradas en los últimos años en el país.

El fuego se inició durante la madrugada y se propagó rápidamente por el pabellón principal de dormitorios, una construcción de dos niveles equipada con literas. La velocidad de las llamas y la intensa humareda bloquearon las principales vías de escape, atrapando a decenas de menores. En cuestión de minutos, el pánico se apoderó de las estudiantes, quienes buscaban desesperadamente una forma de ponerse a salvo.

Según reportes de la Cruz Roja, varias alumnas resultaron con fracturas y severos politraumatismos al lanzarse desde las ventanas del segundo piso para escapar del fuego. Otras huyeron hacia los alrededores del plantel en medio de la oscuridad y la confusión. La emergencia obligó al despliegue de decenas de agentes policiales para localizar a las menores que se encontraban desaparecidas tras la evacuación.

Las autoridades sanitarias informaron que el saldo del siniestro asciende a 16 fallecidas y 79 heridas. De este grupo, ocho permanecen hospitalizadas en estado crítico. Mientras tanto, bomberos, policías y especialistas de las Fuerzas de Defensa de Kenia trabajaron durante varias horas para controlar el incendio, que dejó completamente destruido el pabellón afectado.

En los exteriores del centro educativo, familiares de las víctimas continúan exigiendo respuestas y una investigación exhaustiva. El presidente William Ruto expresó sus condolencias y ordenó el despliegue inmediato de autoridades del sector Interior y Educación para brindar apoyo psicológico a las familias y supervisar las pericias que permitan esclarecer cómo ocurrió una tragedia que ha dejado una profunda herida en todo el país.