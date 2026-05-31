Debate Presidencial 2026: Keiko Fujimori cuestiona a Roberto Sánchez por su vínculo con Antauro Humala

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El debate presidencial por la segunda vuelta electoral tuvo uno de sus momentos más tensos cuando Keiko Fujimori dirigió sus críticas a Roberto Sánchez, recordándole su cercanía con Antauro Humala.

La candidata de Fuerza Popular aprovechó su intervención para remarcar que su propuesta busca "ordenar al país" y no "destruirlo como plantea la fórmula Castillo-Sánchez-Antauro".

Destrucción de las instituciones

Durante el segundo bloque inicial, Fujimori respondió a la pregunta sobre por qué la ciudadanía debería elegirla como presidenta. En ese contexto, señaló que el modelo de gobierno de Sánchez se asemeja al de Pedro Castillo y que ambos representan un riesgo para la estabilidad nacional.

Acto seguido, introdujo también la figura de Antauro Humala como parte de esa narrativa, vinculando al candidato de Juntos por el Perú con un proyecto que, según ella, amenaza con destruir las instituciones.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | Durante el debate presidencial, la candidata Keiko Fujimori afirmó que el país necesita recuperar el orden y fortalecer sus instituciones. En ese contexto, criticó lo que denominó la fórmula política integrada por Pedro Castillo, Roberto Sánchez y Antauro... pic.twitter.com/59xZ5qBEiE — Exitosa Noticias (@exitosape) June 1, 2026

Seguridad ciudadana en manos de Antauro

El momento más fuerte llegó en el bloque de seguridad ciudadana. Ante una consulta ciudadana, Fujimori cuestionó directamente a Sánchez por haber mencionado en un mitin de primera vuelta que la lucha contra el crimen estaría en manos de Antauro Humala. Recordó que el líder etnocacerista fue condenado como coautor del homicidio de cuatro policías en el Andahuaylazo de 2005.

"¿Cómo puede hablar de fortalecimiento de la Policía si tiene usted en sus filas a Antauro Humala? Asesino de policías", remarcó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lanzó una dura intervención durante el debate presidencial contra el congresista Roberto Sánchez, cuestionando la coherencia de su postura sobre seguridad ciudadana y mencionando al líder político Antauro... pic.twitter.com/sEGdowJEG2 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 1, 2026

Pide definir su vínculo

Fujimori insistió en que los peruanos merecen claridad sobre si Sánchez gobernaría acompañado de Humala. "Los peruanos quieren saber si va a estar Antauro Humala a su lado", agregó, dejando abierta la interrogante sobre el verdadero rol del etnocacerista en un eventual gobierno de Juntos por el Perú.

Este ataque se enmarca en la estrategia de Fuerza Popular de resaltar las contradicciones de Sánchez. En 2025, el candidato participó en la conmemoración del Andahuaylazo, calificando la acción como política y reivindicando la figura de Humala.

Sin embargo, en 2026 ha intentado moderar su discurso, distanciándose del etnocacerismo y asegurando que sus propuestas no incluyen las posturas radicales de Antauro. La crítica de Fujimori busca evidenciar esa incoherencia y reforzar la idea de que Sánchez representa un riesgo para la seguridad nacional.

El recuerdo de Antauro Humala en el debate se convirtió en un arma política de Keiko Fujimori para cuestionar la credibilidad de Roberto Sánchez. La candidata apeló a la memoria reciente y a las declaraciones pasadas del líder de JPP, contrastándolas con su discurso actual de moderación, poniendo a Sánchez en la necesidad de responder con claridad sobre su relación con el etnocacerismo.