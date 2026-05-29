¡Crueldad absoluta! Queman la boca a menor por no tener dinero para pagar un cuarto de pollo

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un caso de extrema violencia ha generado indignación en Huancavelica y en diversas partes del país, luego de que un adolescente de 17 años terminara con graves quemaduras en la boca y múltiples heridas en el cuerpo tras ser agredido presuntamente por trabajadores de una pollería por no poder pagar un cuarto de pollo a la brasa.

El hecho ocurrió en el establecimiento "Huancayo I", ubicado en el barrio San Cristóbal. Según las investigaciones preliminares, el menor acudió al local acompañado de otro adolescente; sin embargo, al momento de cancelar la cuenta, se percató de que no tenía el dinero suficiente para cubrir el consumo.

De acuerdo con la información policial, el joven habría intentado solucionar el problema proponiendo dejar su celular como garantía o regresar a su vivienda acompañado de uno de los trabajadores para completar el pago. No obstante, la situación terminó desencadenando una violenta reacción por parte de los empleados del establecimiento.

Brutal agresión dentro del local

Las autoridades señalaron que los trabajadores habrían retenido al menor dentro del negocio y posteriormente lo atacaron utilizando un fierro caliente y carbón encendido , provocándole graves quemaduras en la boca. Además, el adolescente sufrió golpes en distintas partes del cuerpo producto de la agresión.

Horas después del ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para intervenir el establecimiento y detener a dos trabajadores identificados como Yuri M.S. (19) y Jorge Iván V.A. (36), quienes son investigados por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

El adolescente fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones físicas y emocionales.

Poder Judicial dicta prisión preventiva

Tras varios días de audiencia, el Poder Judicial ordenó siete meses de prisión preventiva contra los dos implicados mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si existieron más personas involucradas en el ataque.

El caso ha causado rechazo entre ciudadanos y organizaciones que cuestionan el nivel de violencia ejercido contra un menor por una deuda de pocos soles. Además, se ha pedido que las autoridades actúen con firmeza para sancionar a los responsables y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Este nuevo episodio de violencia pone nuevamente en debate los límites de la agresividad y la falta de control en algunos establecimientos comerciales, donde conflictos menores terminan convirtiéndose en ataques desproporcionados que dejan graves consecuencias físicas y psicológicas en las víctimas.