Final de la Champions League 2026: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de PSG vs Arsenal

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este sábado 30 de mayo, el Puskás Aréna será el escenario de un choque electrizante entre el PSG y el Arsenal. Ambos clubes, tras coronarse campeones en sus respectivas ligas, se enfrentan en la final con el objetivo de culminar una temporada brillante levantando la ansiada "Orejona".

El camino a la final: PSG y Arsenal

El PSG afronta este histórico compromiso como vigente campeón de la Ligue 1. A pesar de haber tropezado en su último encuentro oficial al caer 2-1 frente al Paris FC, el conjunto parisino busca un bicampeonato europeo sin precedentes, tras haber alzado su primera Champions la campaña anterior con una contundente goleada sobre el Inter.

Por su parte, los Gunners llegan en un momento idílico y con la firme intención de seguir escribiendo páginas doradas. Tras quebrar su sequía liguera y coronarse en la Premier League, el equipo dirigido por Mikel Arteta encadena cinco victorias consecutivas y se encuentra ante la oportunidad perfecta de conquistar la primera "Orejona" de su historia.

Posibles alineaciones

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Neves, Vitinha; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Neves, Vitinha; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Magalhães, Calafiori; Rice, Lewis; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres

¿Dónde ver partido entre el PSG y el Arsenal?

La narración del partido entre PSG vs Arsenal por la final de la Champions League 2026 será transmitido a través de Radio Exitosa 95.5 FM

Horarios de la final de Champions League 2026

El partido PSG vs Arsenal por la final de la Champions League 2026 comienza a las 11:00 a.m. (hora peruana) y 10:00 a.m. (hora de CDMX). Te dejamos todos los horarios, según país:

Perú: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Colombia: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Ecuador: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Argentina: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Uruguay: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Brasil: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Paraguay: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Chile: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Venezuela: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia: 12:00 p.m.

12:00 p.m. México: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Estados Unidos: 12:00 p.m. (GMT-4), 11:00 a.m. (GMT-5), 10:00 a.m. (GMT-6), 9:00 a.m. (GMT-7) y 8:00 a.m. (GMT-8).

12:00 p.m. (GMT-4), 11:00 a.m. (GMT-5), 10:00 a.m. (GMT-6), 9:00 a.m. (GMT-7) y 8:00 a.m. (GMT-8). España: 6:00 p.m.

Champions League: últimos 5 campeones

A continuación, la lista detallada de los últimos campeones de la UEFA Champions League:

2025: PSG derrotó 5-0 al Inter de Milán

PSG derrotó 5-0 al Inter de Milán 2024 : Real Madrid superó 2-0 Borussia Dortmund

: Real Madrid superó 2-0 Borussia Dortmund 2023: Manchester City derrotó 1-0 al Inter de Milán

Manchester City derrotó 1-0 al Inter de Milán 2022: Real Madrid derrotó 1-0 a Liverpool

Real Madrid derrotó 1-0 a Liverpool 2021: Chelsea derrotó 1-0 al Manchester City

Para la final de la Champions League 2025-2026, el PSG tendrá a todo su plantel completo; mientras que el Arsenal no podrá contar con Norgaard ni White, ambos por lesión.