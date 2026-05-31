Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se saludan a minutos del debate presidencial: Así fue el encuentro de ambos candidatos

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A minutos de comenzar el debate presidencial de cara a las elecciones de la segunda vuelta presidencial que definirá el próximo presidente del Perú, los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se saludaron mostrando una actitud optimista frente a las cámaras.

Saludo frente a las cámaras a poco del inicio del debate

En medio de las cámaras de los medio de comunicación, Keiko Fujimori representante del partido Fuerza Popular y Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú, se saludaron con un certero apretón de manos mostrando una actitud optimista que daría inicio al debate presidencial en el que desarrollarán distintos temas que forman parte de la agenda del país.

Candidatos presidenciales se saludan antes iniciar el debate presidencial

Por medio de esta acción, se marca un inicio de cada uno de los bloques que se manejarán desde las 8 de la noche. Un hecho que ha sido posible por medio de las instituciones correspondientes que se encargaron de la organización del mismo.

¿Qué temas se tratarán en el debate presidencial?

El manejo de este desarrollo establecerá cuatro temáticas que forman parte de lo más importante que quiere saber la opinión pública. Siguiendo esa línea, también se tomarán en cuenta preguntas ciudadanas que han sido previamente seleccionadas.

Según lo difundido por el Jurado Nacional de Elecciones, los temas que se tratarán este 31 de mayo son:

Seguridad ciudadana

Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos

Educación y salud

Economía, empleo y reducción de la pobreza

Restricciones electorales previo elecciones

Con este debate presidencial, se marca el inicio de las restricciones electorales que entrarán en vigencia desde las cero horas del 1 de junio, que prohíbe la publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, hasta el día 6 de junio, fecha en la que prevalecerá la ley seca dado que las elecciones presidenciales que se ejecutarán el próximo 7 de junio.