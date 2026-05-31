Debate presidencial 2026: Se registran disturbios en los exteriores de sede de San Borja

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Antes de iniciar el esperado debate presidencial, los alrededores del Centro de Convenciones de Lima se volvieron en un foco de alta tensión. Simpatizantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se concentraron desde temprano, esto derivó a choques verbales que escalaron a agresiones físicas directas previo a la llegada de los aspirantes al sillón presidencial.

Caos y desorden en San Borja

El ambiente se volvió tenso luego de que ambos grupos redujeron la distancia que los separaba, facilitando así el intercambio de insultos, el uso de silbatos y el lanzamiento de sustancias líquidas. Según registros de cámaras de Exitosa, la situación se complicó a gran escala cuando los ataques generaban un entorno de inseguridad para los transeúntes y periodistas presentes en la zona.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Se registraron enfrentamientos entre simpatizantes de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, donde se realizará el esperado debate presidencial.



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En un principio, la presencia policial fue establecida para crear una barrera divisoria, sin embargo, la magnitud de la concentración superó las previsiones logísticas que planearon al principio. Ante el aumento de los actos violentos, los agentes recurrieron al uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, en busca del orden de la vía pública de San Borja y permitir el ingreso seguro de los candidatos.

Seguridad bajo fuerte cuestionamiento

Los métodos operativos implementados por la Policía Nacional del Perú se convirtió en blanco de críticas, pues tras su retiro temporal dejó lados vulnerables. La falta de custodia en algunos lados de la avenida Aviación permitió que ambos bandos retomen la discusión, continuando el caos en la vía pública hasta que lleguen los candidatos presidenciales.

Esta tensión refleja el complicado clima social previo a las elecciones del 7 de junio. Los incidentes generaron profunda preocupación en las autoridades, quienes intentan asegurar que el debate continúe sin registrar más hechos de violencia que pongan en riesgo para los simpatizantes. Esta confrontación no debe opacar el evento democrático que se espera para este cara a cara.

Es importante que los organismos competentes refuercen los protocolos de seguridad en los siguientes eventos electorales. La falta de accionar policial frente a grupos violentos aumentan los riesgos para la integridad de los asistentes, quienes merecen participar del debate presidencial con plenas garantías de orden y respeto mutuo ante la polarización que domina en la actual contienda electoral.

La creciente polarización en el país ha generado grandes disturbios en el reciente debate entre Keiko Fujimori y roberto Sánchez. La PNP se viene movilizando por la avenida Aviación para controlar a los seguidores, con el fin de evitar que la violencia aumente.