Debate presidencial EN VIVO: A qué hora ver el último enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este domingo 31 de mayo, Keiko Fujimori se enfrentará contra Roberto Sánchez en el último debate presidencial que se organiza en el marco de la segunda vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026. El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito limeño de San Borja.

Debate presidencial 2026: ¿A qué hora y cómo ver en vivo?

El debate entre los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se tiene programado para iniciar este domingo a las 8:00 p.m. El encuentro será transmitido a nivel nacional mediante la señal abierta del Estado y en los canales digitales del JNE en Youtube y Facebook. También consultarlo a través de la transmisión especial de Exitosa Noticias:

El debate tendrá una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos. Iniciará con una presentación individual de un minuto por candidato y se proseguirá con la exposición de propuestas en un formato estructurado por cuatro bloques temáticos.

Los temas a debatir serán: Seguridad ciudadana, Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, Educación y salud, y Economía, empleo y reducción de la pobreza.

Elecciones 2026: Fujimori y Sánchez se disputan por el voto viciado y nulo

En este último debate, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez expondrán sus propuestas de cara a un eventual gobierno y se dirigirán principalmente a aquellos electores que piensan ejercer un voto viciado o nulo el próximo domingo 7 de junio.

El enfrentamiento entre ambos candidatos acontece en un escenario político afectado por tres fuertes crisis: el paro agrario de los productores arroceros en nueve regiones del país, una movilización nacional de transportistas amenazados por los extorsionadores y un incremento de la inseguridad ciudadana a nivel nacional.