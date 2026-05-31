Roberto Sánchez asegura que no intervendrá la economía: "No hemos expropiado nada, no somos comunistas"

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó los cuestionamientos sobre una eventual intervención en la economía y aseguró que su propuesta de gobierno respetará la propiedad privada y la autonomía de las instituciones, como el Banco Central de Reserva (BCR).

"Nosotros no hemos expropiado nada a nadie. No queremos quitarle sus ahorros. Ese relato del miedo que usted ha levantado es falso. Nosotros no somos ni comunistas. Creemos en el trabajo y en el derecho a crecer, a tener riqueza", señaló durante el bloque Economía, empleo y reducción de la pobreza.

Sánchez propone aumentar sueldo mínimo a S/1500

En el último bloque del debate, el congresista reiteró que en un eventual gobierno suyo se respetará la independencia del BCRP y señaló que, tras discutir con su equipo técnico económico, respaldarán la continuidad de Julio Velarde en la presidencia de la institución, a pesar de las discrepancias existentes.

"La política de Estado también significa la permanencia del señor julio Velarde. Hemos tenido algunas discrepancias de orden menor, pero las políticas de Estado y las instituciones se respetan", refirió.

En otro momento, Sánchez también recalcó su propuesta de aumentar la remuneración mínima vital (RMV) a S/1500 teniendo en cuenta que la canasta básica familiar se ha visto afectada por la inflación y la subida de los precios de los combustibles a nivel internacional.

"En nuestro gobierno hemos decidido avanzar hacia esos S/1.814 de la canasta básica, empezando con S/1500 de la RMB, por justicia", sostuvo el candidato en su participación.

Sánchez cuestiona a Fujimori por proponer salida del Pacto de San José

En el bloque "Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos", el candidato presidencial de JP aseguró que el Perú necesita un firme compromiso ante el sistema interamericano de derechos humanos y no, por el contrario, desvincularse de del Pacto de San José, tal como propone la candidata de Fuerza Popular.

"Los derechos humanos son fundamentales para un sano desarrollo y un sano país con autonomía. Son tan fundamentales que hoy en nuestro país es una burla para muchos que consideran que la justicia que tarda no es justicia"

En conclusión, Sánchez reafirmó su propuesta de elevar la remuneración mínima vital a 1500 soles con miras a alcanzar el costo de la canasta básica. Asimismo, rechazó aquellas críticas que vinculan a su partido con el comunismo, insistiendo en que, en un eventual gobierno suyo, se respetarán la autonomía de las instituciones.