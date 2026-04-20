JNE evalúa hoy 33 expedientes de apelación de inscripción de listas, publicidad estatal, neutralidad y dádivas

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó para este lunes 20 de abril a una audiencia pública virtual donde revisará 33 expedientes sobre procesos de apelación de inscripción de listas, publicidad estatal, neutralidad y dádivas.

De acuerdo con el organismo electoral que preside Roberto Burneo Bermejo, el acto comenzará a partir de las 10:00 a. m. y será transmitido en tiempo real a través de sus plataformas de Facebook y YouTube.

#AudienciaPública ⚖️ #EG2026

El Pleno del JNE revisará 33 expedientes sobre procesos de apelación de inscripción de listas, publicidad estatal, neutralidad y dádivas.



🗓️Lunes 20 de abril de 2026

⏰10:00 a.m.#EnVivo vía Facebook y Youtube del JNE pic.twitter.com/2HXJqkRNp8 — JNE Perú (@JNE_Peru) April 20, 2026

Conoce cómo el procesamiento de las actas observadas

El Jurado Nacional de Elecciones ha puesto a disposición de la ciudadanía una plataforma digital donde se puede seguir en tiempo real el avance del procesamiento de las actas observadas de las elecciones generales 2026.

A través del siguiente enlace, los usuarios pueden revisar información actualizada sobre el estado de las actas recibidas, las que fueron declaradas observadas, las que están pendientes por revisar, pronunciamientos generados y cuáles han sido derivadas para su recuento de votos.

Plataforma de procesamiento de actas observadas.

Es importante mencionar que. el sistema forma parte de los servicios de la plataforma electoral del JNE, que además permite consultar expedientes, resoluciones y el estado de actas observadas por número de mesa o expediente.

¿Cómo tramitar una dispensa electoral?

Tras llevarse a cabo las elecciones generales 2026 en todo el Perú, el JNE puso a disposición de la ciudadanía, desde el martes 14 de abril, una plataforma para los ciudadanos que no han podido emitir su voto, a fin de que puedan presentar su solicitud de dispensa (por no sufragar) o justificación (por no instalar la mesa de sufragio).

De acuerdo con el JNE, existen una serie de causales que eximen de sanciones administrativas a los ciudadanos que no pudieron ser parte del acto electoral, como, por ejemplo, viajes al extranjero por salud o estudios, desastres naturales o de origen humano, fallecimiento de familiar directo, función electoral, error en el padrón electoral, discapacidad, lactancia en periodo de Gestación, robo o pérdida del DNI/DNIe, entre otros.

Para iniciar con el trámite, los ciudadanos deberán ingresar al Sistema de Dispensa Virtual (SIDVID) del JNE, a través de la siguiente página web: https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login. Del mismo modo, durante el período electoral se puede realizar el trámite presencial, vía la Oficina de Mesa de Partes del JNE, de la Oficinas Desconcentradas o de los Jurados Electorales Especiales.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar una justificación y/o dispensa?

Tras conocerse las causales que pueden justificar la dispensa electoral de los comicios generales 2026, a continuación te revelamos los requisitos exigidos para terminar de acceder a dicho trámite, según la normativa vigente.

Copia de DNI/DNIe (Solo para la causal de pérdida o robo de DNI).

Copias simples de los documentos que sustenten la causal invocada que comprenda un periodo electoral determinado y directamente relacionado con la fecha central del proceso electoral.

Pago por derecho de trámite, de acuerdo con el monto aprobado en el TUPA vigente. En caso de inasistencia a la instalación de la mesa de sufragio el monto a pagar es S/. 25.90 soles. En caso de inasistencia al sufragio el monto a pagar es de S/. 25.90 soles. Si cuentan con ambas omisiones en un mismo proceso electoral se cancela el monto menor (S/. 25.90). El derecho de pago debe acreditarse por cada proceso electoral.

El pago por derecho de trámite se realiza en cualquier agencia del Banco de la Nación al código 01465 o por medios virtuales a través del portal https://pagalo.pe.

Vale mencionar que, los ciudadanos cuyo pedido de justificación y/o dispensa han sido denegados (improcedencia), podrán interponer un recurso de reconsideración en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del pronunciamiento, a través del Sistema de Dispensa Virtual.

Desde el JNE continúan con los procedimientos vigentes en medio de la expectativa ciudadana por conocer los resultados finales de la primera vuelta electoral.