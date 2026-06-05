Roberto Sánchez anuncia que respetará resultados de la segunda vuelta: "Somos demócratas"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Roberto Sánchez, candidato a la presidencia de la República por Juntos por el Perú, visitó los estudios de Exitosa este viernes 5 de junio a solo horas de lo que será la segunda vuelta de las elecciones generales. En esta charla, el postulante al sillón de Pizarro dejó varios firmados acerca de su campaña, su plan de gobierno, su cercanía con Antauro Humala y sobre si respetará los resultados.

Se compromete a respetar resultados

Al ser consultado sobre esta cuestión, el aún congresista dejó en claro que acatará la voz del pueblo en caso no sea elegido como jefe de Estado. Según indicó, tanto él como los integrantes de su partido son demócratas por lo que no caerán en cuestionar lo que arrojen las urnas.

"Lo hemos dicho y me reafirmó, nosotros somos demócratas y en la democracia precisamente se respeta. Nosotros nos comprometemos a respetar los resultados electorales, no con ojos cerrados porque tenemos nuestros 90 mil personeros que estarán en cada mesa y llamamos a todas las fuerzas democráticas a que hagamos respetar la transparencia y el voto y sentido popular", indicó.

Por otro lado, Roberto Sánchez hizo un llamado a su rival de este domingo 7 de junio, Keiko Fujimori, a también comprometerse a respetar los resultados en caso no sea favorable para ella. Además, la acusó de generar inestabilidad en el país por haber señalado que hubo fraude en los comicios anteriores.

"Llamamos a la comunidad internacional que venga en auxilio de ese sentimiento que hay aquí de decir fraude, fraude. Yo me comprometo a respetar los resultados y exhorto más bien a que no se tenga lenguaje tibio de decir que lo va evaluar como ha dicho la señora Keiko. Acepte lo que significa la democracia. Basta de decir que en el 2021 hubo fraude y extenderlo a más inestabilidad", añadió.

Noticia en desarrollo...