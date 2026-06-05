Segunda vuelta: Alianza entre Transparencia, Ipsos y NDI busca asegurar respeto al voto ciudadano

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Quedan pocas horas para que se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 donde se elegirá al próximo presidente de la República por los siguientes cinco años. A lo largo del domingo 7 de junio, millones de peruanos deberán elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez quienes acaban de cerrar sus respectivas campañas con sendos mítines en diferentes partes de Lima.

Garantizan respeto al voto

Y a propósito de esta importante jornada, Exitosa conversó con Omar Wapara, secretario general de la asociación civil Transparencia, para conocer más detalles de la labor que realizarán durante los comicios de este domingo.

En primer lugar, el representante de este organismo anunció una alianza con la encuestadora IPSOS y con el Instituto Nacional Demócrata donde se desplegarán decenas de observadores para garantizar la correcta realización de las elecciones generales.

De acuerdo a lo indicado, sus emisarios podrán estar presentes en cada una de las etapas de la votación de los ciudadanos con la finalidad de constatar de que no se de ninguna irregularidad como las ocurridas en la primera vuelta.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Omar Wapara, secretario general de la asociación civil Transparencia, destacó la labor de observación electoral que realizan diversas instituciones para fortalecer la confianza ciudadana en los resultados de los comicios.



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"Vamos juntos a los locales de votación. Ambos estamos presentes en el momento del escrutinio y es un momento donde hay que seguir los protocolos donde damos cuenta que hay conformidad por parte de los personeros, en el conteo de votos por parte de los miembros de mesa, que se está siguiendo el conteo de cédulas y toda una serie de pasos", indicó.

Saluda alianza previa a la segunda vuelta

Seguidamente, el secretario general de dicha entidad saludó esta alianza previamente anunciada señalando que la misma permitirá salvaguardar y respetar el voto de los millones de peruanos que acudirán a sufragar este domingo 7 de junio.

Además, recordó que esta labor la vienen ejerciendo desde hace más de 30 años y garantizó que harán su mejor esfuerzo para sacar adelante los comicios generales.

"Lo que permite Transparencia, en esta alianza con Ipsos y con el NID es ofrecer la tranquilidad de que hay unos ojos mirando para que se respete la voluntad popular el día de las elecciones y esa es la tarea a la que nos abocamos que hemos venido haciendo hace 30 años", añadió.

En resumen, Omar Wapara, secretario general de la asociación civil Transparencia, saludó la alianza electoral que han conformado con IPSOS y con el Instituto Nacional Demócrata pensando en la segunda vuelta de las elecciones generales.