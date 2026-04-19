José María Balcázar exige celeridad a la JNJ y y cuestiona al JNE por no haber usado presupuesto para las Elecciones 2026

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente José María Balcázar arribó a la ciudad de Chiclayo para liderar la inauguración de diversos proyectos de electrificación rural, aprovechando su estadía para lanzar duras críticas contra los organismos electorales. El mandatario fue enfático al señalar que su gestión cumplió rigurosamente con la entrega de recursos para los comicios.

Según Exitosa, el jefe de Estado manifestó su profunda preocupación por la lentitud en las investigaciones que involucran a servidores públicos de alto rango. El mandatario recalcó que la transparencia del proceso depende directamente del trabajo que realicen las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar a los diversos elementos bajo sospecha.

Presión a la Junta Nacional de Justicia

"Lo único que reclamo es de que los entes competentes, que son la Junta Nacional y el Fiscal Anticorrupción, determinen de forma rápida realmente qué responsabilidad les recae a los funcionarios que están cuestionados", declaró Balcázar ante la prensa durante su recorrido por el norte del país.

El presidente subrayó que su administración transitoria busca garantizar la estabilidad política mientras se definen los resultados finales que llevarán a una segunda vuelta. Por ello, instó a que los procesos de control no se detengan, permitiendo que la transferencia del próximo 28 de julio ocurra sin cuestionamientos éticos.

Además, Balcázar calificó como imperdonable cualquier error que siembre dudas sobre la legitimidad del proceso electoral actual. El mandatario insistió en que el Ministerio Público debe actuar con celeridad para despejar las sospechas de fraude que algunos sectores políticos han empezado a difundir irresponsablemente en las regiones.

Baja ejecución del presupuesto electoral

Respecto al financiamiento de las Elecciones 2026, el mandatario reveló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha mostrado una preocupante ineficiencia en el gasto. Aseguró que el Ejecutivo otorgó todas las facilidades financieras mediante reuniones previas en Palacio de Gobierno junto al Ministerio de Economía y el equipo ministerial.

"Nosotros le hemos dado todos los recursos económicos y me apena, más bien, de que no haya sido utilizado todo lo otorgado. Por lo cual, apenas una tercera parte han utilizado", sentenció Balcázar.

Con esto, descartó que existan demoras presupuestales que afecten la organización de las actuales elecciones generales, además de emitir su crítica directa a la gestión administrativa y la capacidad de gasto de una entidad específica.

El mandatario también aprovechó para anunciar la futura creación de una universidad en Olmos, reforzando su mensaje de gestión activa en Lambayeque. José María Balcázar concluyó que el éxito de las elecciones depende ahora del uso responsable del presupuesto y la labor de fiscalización que realice la JNJ.