ONPE inicia hoy la distribución del material electoral a los locales de votación de Lima y Callao

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco del proceso electoral para la segunda vuelta presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará hoy, viernes 5 de junio, la distribución del material electoral a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para la jornada de este domingo 7.

En conferencia brindada el pasado lunes 1 de junio, el titular interino de la ONPE, Bernardo Pachas, indicó que han tomado todas las previsiones del caso para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto, teniendo en cuenta los incidentes durante la realización de la primera vuelta en abril último, donde el material electoral no llegó en el tiempo previsto a los locales de votación.

Distribución empezará a las 10:00 p. m.

El envío del material electoral para Lima Metropolitana y el Callao será a partir de las 10:00 p. m., cuando salgan 217 unidades del almacén de la ONPE ubicado en Lurín con destino a centros de sufragio, llegando al 100 % de la meta al día siguiente, mañana 6 de junio.

Tal como ha ocurrido en la última semana con el envío del material electoral al interior del país, todas las unidades que saldrán con destino a Lima y Callao serán acompañadas por efectivos de la Policía Nacional del Perú y su recorrido estará bajo seguimiento del centro de monitoreo de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE.

Cabe precisar que, el material electoral está compuesto por las cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación, y su traslado estará a cargo del consorcio AFE, empresa que ganó la licitación de la ONPE para su distribución.

Instituciones educativas a disposición de la ONPE desde hoy

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que aproximadamente 10 131 instituciones educativas públicas y privadas de todo el país se convertirán en locales de votación para la jornada democrática que se celebrará este domingo 7 de junio.

En ese sentido, la cartera ministerial que preside María Esther Cuadros precisó que los colegios que funcionarán como centros de votación, deberán estar a disposición de la ONPE desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de junio, con la finalidad de asegurar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la jornada electoral en todo el país.

Bajo esta consideración, los directores de las sedes educativas designadas, brindarán las facilidades para el adecuado funcionamiento de los locales de votación y verificarán, al término del proceso electoral, que los ambientes sean devueltos en las mismas condiciones en las que fueron entregados.

De igual manera, han dispuesto, mediante Oficio N.º 00030-2026-MINEDU/VMGI-DIGC, que las instituciones educativas habilitadas como centros de votación, recuperen obligatoriamente las horas efectivas de clase de manera presencial, para garantizar el cumplimiento de las horas pedagógicas establecidas para el año escolar.

Estas acciones se dan para que la población tenga toda la seguridad y tranquilidad desde antes de emitir su voto por su candidato de preferencia.