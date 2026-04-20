Jorge Nieto responsabiliza a la ONPE por el caos en las elecciones 2026: "Ha roto la legitimidad del proceso electoral"

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) visitó esta mañana los estudios de Exitosa para pronunciarse sobre el caos electoral que se originó desde el pasado 12 de abril, el cual ha puesto en tela de juicio la credibilidad del desarrollo de las elecciones generales 2026.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno no dudó en responsabilizar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las graves irregularidades ocurridas en la jornada electoral, como, por ejemplo, la demora en la distribución del material electoral, entre otros.

"La ONPE ha tenido mucho desaseo"

Jorge Nieto Montesinos salió al frente con referente a las anomalías ocurridas en el día de los comicios generales 2026, no solo por la vulneración al derecho al voto de miles de peruanos, sino también por su incapacidad para dar una respuesta clara a la ciudadanía y, por supuesto, a los actores políticos que participaron en la jornada democrática.

"Yo creo que han habido una enorme cantidad de irregularidades y que la ONPE ha tenido mucho desaseo y que no ha sabido enfrentar la situación y no ha tenido el esfuerzo por colocar la información pertinente bien ante la población", sostuvo.

En ese sentido, responsabilizó a la ONPE de haber "roto la legitimidad del proceso electoral", a tal punto que recordó la denuncia formulada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al presidente a Piero Corvetto Salinas por presuntamente haber ocasionado la "alteración de la voluntad popular"; es decir, fraude.

Bajo esta premisa, exhortó tanto al JNE como al candidato presidencial Rafael López Aliaga a que hagan públicas las pruebas que certifiquen la existencia de un fraude electoral y que incluso se reuniría con el candidato de Renovación Popular para que le revele las anomalías detectadas. Asimismo, confirmó que de corroborarse la irregularidad del proceso electoral, no dudaría en decir que "esto no va más"; por consiguiente, habría que convocar a nuevas elecciones.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, cuestionó el desempeño de la ONPE en el proceso de elecciones, indicando que el organismo, liderado por Piero Corvetto, no ha sido capaz de enfrentar la... pic.twitter.com/qcu6IQWn1P — Exitosa Noticias (@exitosape) April 20, 2026

Respalda al presidente Balcázar por aplazar la compra de los aviones F-16

En otro momento de la entrevista, Nieto Montesinos fue consultado sobre cuál era su opinión sobre la decisión del presidente José María Balcázar de aplazar la compra de los aviones F-16 a los Estados Unidos.

Como se recuerda, en su última entrevista brindada a Exitosa el pasado viernes 17 de abril, el mandatario dejó muy abierta la posibilidad de encargar dicho procedimiento a su sucesor o sucesora, puesto que, su Gobierno es de transición y que esta semana tendría una "decisión final" tras reunirse con su Gabinete Ministerial.

"Yo quisiera felicitarlo presidente, ha hecho una buena cosa, usted no tiene que tomar esa decisión, ha tomado una muy buena decisión, no se deje atarantar y al mismo tiempo le quisiera decir a nuestra Cancillería: 'un poco de amor propio, son representantes diplomáticos del Perú'. El embajador con todos sus intereses por vender los aviones, ha tenido una declaración muy mala", enfatizó.

Cabe señalar que, tras el anuncio que dio el jefe de Estado en nuestro medio, Bernie Navarro dejó a entrever en sus redes sociales, posibles represalias a nuestro país de no finiquitarse el proceso de compra.

"Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región", acusó.

La polémica continúa girando sobre lo mencionado por el mandatario, así como del cuestionado proceso electoral que tiene a Piero Corvetto con sendas investigaciones en su contra.