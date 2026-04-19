Piero Corvetto se allana a las investigaciones por elecciones 2026: Entregará su pasaporte a la Fiscalía

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Frente a los graves cuestionamientos recibidos por el accidentado desarrollo de las elecciones generales 2026, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, anunció que entregará su pasaporte al Ministerio Público, como parte del allanamiento a la investigación fiscal en su contra.

A través de una carta dirigida a la Fiscalía Provincial Corporativa, el funcionario manifestó su "total disponibilidad" a las pesquisas que pueda determinar el fiscal a cargo del caso, apegándose en todos sus extremos.

Colaboración ante la Fiscalía ante posibilidad de ser detenido

La misiva firmada por Piero Corvetto Salinas y su abogado, Ricardo Sánchez Carranza, dada a conocer este domingo 19 de abril por el Diario El Comercio, recoge la predisposición del titular del órgano electoral para que la Fiscalía pueda adoptar las medidas necesarias, a fin de que se esclarezca si cometió alguna irregularidad funcional o judicial en el marco de los comicios generales que se llevaron a cabo entre 12 y el 13 de abril (esto último en tres distritos de Lima sur).

En ese sentido, el titular de la institución comunicó que no solo entregará su pasaporte cuando sea citado por el despacho fiscal, también expresó su voluntad para que se le levante el secreto de las comunicaciones en el periodo que se requiera, previo llamado para que firme el acta de autorización correspondiente, según ley.

Carta de Piero Corvetto.

Del mismo modo, cuestionó lo dispuesto por la Policía Nacional del Perú (PNP), con respecto a que se intensifiquen todo tipo de acciones preventivas en su contra ante una eventual salida del país.

Según explicó, esta disposición es un "despropósito y un exceso", puesto que, ya cuenta con personal de Seguridad del Estado las 24 horas del día y que sus movimientos son informados al Comando de Operaciones Policiales a cargo del Tte. Gral. PNP, Luis Jesús Flores Solís.

(Noticia en desarrollo...)