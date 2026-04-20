Jorge Nieto propone auditoría técnica al sistema de conteo de votos frente a irregularidades en las elecciones

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En declaraciones para Exitosa, el candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, planteó la posibilidad de que la ONPE realice una auditoria técnica al sistema de conteo de votos, señalando que este ha sido desprestigiado por las irregularidades registradas durante las elecciones generales.

"Nosotros hemos propuesto a la ONPE y al JNE que hagamos una auditoria técnica. Nosotros tenemos los técnicos competentes para hacer una al sistema de conteo de votos", dijo en conversación con el periodista Nicolás Lúcar.

Jorge Nieto propone auditoría técnica

El candidato del Buen Gobierno sostuvo que ha planteado a las entidades electorales la ejecución de una auditoría técnica con el fin superar los incidentes y brindarle confianza a los ciudadanos. Señaló que cuenta con un equipo técnico capacitado para dicha labor y pidió que las misiones internacionales respalden su propuesta.

"¿Quiénes son los jugadores en este partido? La ciudadanía y los partidos. Bueno, tenemos derecho a revisar qué pasó en el VAR. Cómo es que se dio tal cosa o tal otra. Y he pedido que los organismos de observadores internacionales apoyen esta iniciativa", señaló.

Nieto contó que impulsa esta iniciativa debido a que su partido político ha podido recopilar "numerosos casos" en donde no se han contado votos a su favor en el sistema oficial de la ONPE, contrariamente a lo que indican las actas. Señaló que lo mismo ha sucedido en Lima con otros candidatos electorales.

"Vamos a revisar cómo se han contado los votos. No solo quiénes votaron o no, sino cómo se contaron. Yo tengo varios casos donde la presidente de mesa cuenta los votos, llena el acta y ahí Buen Gobierno tiene 60 votos. Sube el acta al sistema de información de la ONPE, a la media hora va al sistema y resulta que Nieto tiene 0 votos. No es un caso, son varios casos", refirió.

Preocupación por la segunda vuelta

Según Nieto, la propuesta de auditoría técnica tiene el único fin de no continuar socavando la credibilidad del sistema electoral, especialmente a puertas del desarrollo de la segunda vuelta, que ahora se ve percudida por las recientes irregularidades.

"Los organismos electorales han permitido legitimidad aceleradametne. Si no recuperamos la credibilidad vamos a ir a una segunda vuelta en condiciones pésimas [...] Es grave la situación", dijo.

En conclusión, el candidato del Partido del Buen Gobierno ha planteado un auditoría técnica para darle la confianza a los ciudadanos y a la democracia.