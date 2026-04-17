Bernie Navarro responde a José Balcázar por posible postergación de compra de aviones F-16

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El embajador de los Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, respondió a las declaraciones del presidente José María Balcázar hoy Exitosa, con respecto a una posible postergación de la compra de los aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Como se recuerda, el mandatario brindó una entrevista exclusiva al programa "Hablemos Claro", donde fue consultado sobre si en su gestión concretará la compra de las naves. En ese sentido, manifestó que al ser un Gobierno de transición, podría dejarle dicho procedimiento a quien asuma la presidencia desde el próximo 28 de julio.

Incomodidad del representante de Donald Trump en el Perú

Durante sus visita a los estudios de Exitosa, el jefe de Estado reconoció que existe un cronograma establecido para la compra de los aviones F-16 al Gobierno de Estados Unidos, pese a que en marzo último, admitió también que "no es una prioridad" porque hay "asuntos mucho más importantes" que atender en el país.

La eventual postergación de la adquisición de las naves no cayó nada bien al representante de Donal Trump en el Perú, quien dejó a entrever en sus redes sociales, posibles represalias a nuestro país de no finiquitarse el proceso.

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

Vale mencionar que, el convenio firmado entre ambos países fue durante la administración de José Jerí Oré, con la finalidad de reforzar la seguridad nacional del Perú. Estas posibles tensiones se generan en el año del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Lima y Washington.

(Noticia en desarrollo...)