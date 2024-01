Celebridades: ¿Qué famosos cumplen 30 años en este 2024?

01/01/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El tiempo no se detiene y diversos artistas del medio del espectáculo internacional están a punto de pisar la tercera década. Conozcamos qué famosos cumplen 30 años en este 2024.

1. Bad Bunny

Benito o el 'conejo malo', conocido como el nuevo 'Rey del Pop' según la revista Forbes estaría a punto de cumplir treinta años el próximo 10 de marzo.

La expareja de la socialité Kendall Jenner, intérprete de 'Tití me preguntó', 'Mónaco', 'I like it', 'Ojitos lindos', entre otros; ha tenido una carrera en ascenso donde tuvo colaboraciones con distintos artistas como J. Balvin, Bomba Estéreo, Grupo Frontera, Young Miko, Bryant Myers, etc.; ampliando su influencia en el género urbano en el que se desempeña.

2. Harry Styles

El recordado integrante de One Direction, agrupación surgida del programa concurso The X Factor (2010) también se encontraría muy cerca de los 30 años este 1 de febrero.

La expareja de Olivia Wilde que perteneció a esa banda por alrededor de seis años, emprendió su carrera como solista desde el 2017, y desde allí no ha descansado en mantenerse en el top de los artistas más influyentes de la industria de la música.

Sus sencillo Watermelon sugar fue uno de los que más alcance tuvo, obteniendo el primer lugar en Billboard Hot 100 en los EE. UU., un Grammy a mejor interpretación como solista pop y un segundo premio Brit.

3. Maluma

El cantante colombiano, Juan Luis Londoño Arias, conocido en el mundo artístico como 'Pretty boy', es otro de los intérpretes que cumpliría treinta años este 28 de enero.

Además, este 2024 será determinante para la vida de Maluma debido a que será padre por primera vez de una niña, fruto de su relación con la arquitecta y diseñadora de interiores Susana Gómez con quien lleva una relación desde el 2020.

El intérprete de 'La curiosidad', 'La temperatura', 'Sobrio', quien inició su carrera musical desde el 2011, también tuvo participaciones en el reality peruano Combate (2012), donde su paso fue breve pero hizo amistades con algunos chicos de la farándula peruana como Sheyla Rojas, con quien hasta incluso la vincularon sentimentalmente.

Años después hizo su aparición en 'Yo Soy' (2015), donde la conductora Katia Palma, fiel a su estilo, le tiró 'maicito' en el programa lo que desató risas y el 'shipeo' del público en las redes sociales.

De esta manera, tres famosos internacionales están próximos a cumplir 30 años en este año 2024 que arranca con todo desde hoy.