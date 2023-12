"La hicimos ahí": Maluma revela el nombre de su hija y causa revuelo con inesperada explicación

¡Lo reveló! Tras anunciar que será padre, el popular cantante de regaaeton Maluma finalmente dio a conocer el nombre que tendrá su primera hija y ha causado revuelo en las redes sociales con la particular explicación de por qué tuvo esa elección.

Las palabras del autor de temas como 'Hawái' y 'Cada quien' tuvieron lugar en una entrevista para el podcast 'Desconectados TV', donde fue consultado por cómo han sido sus días desde que se enteró que iba a ser papá.

Allí, el artista colombiano reveló el nombre de su hija e indicó que se llamará París. Ante la sorpresa de los panelistas, el reggaetonero explicó que eligieron el nombre de la capital de Francia poque "ahí la habían hecho".

Cabe decir que la intervención de Maluma no terminó allí. Y es que el también llamado 'Papi Juancho' se sinceró sobre cómo recibió la noticia de que iba a ser padre y confesó que, inicialmente, se negaba a que se una niña.

"Perro, te voy a ser sincero, yo al principio cuando supe, dije: 'No, juepu... va a ser una niña', pero ¿por qué dije así?, porque ese es mi karma y lo voy a pagar. "Después dije: 'Es niña, pero me voy a quitar esa idea de la cabeza. Me niego a que sea niña y empecé, es un niño, niño'", reveló.