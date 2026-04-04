Alianza Lima: Municipalidad de La Victoria clausura Matute tras muerte de hincha y varios heridos

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tragedia y caos en Matute. La emoción de los íntimos por Alianza Lima acabó en tragedia tras una aglomeración con un fallecido y muchos heridos. Por esta situación, la Municipalidad de La Victoria decidió clausurar el estadio Alejandro Villanueva.

Tragedia en Matute durante banderazo

El viernes 3 de abril, varios hinchas de Alianza Lima llegaron a la tribuna sur del Alejandro Villanueva para alentar antes del partido con la 'U'. Todo era alegría, cantos y puro sentimiento, pero en cuestión de pocos minutos todo se transformó y la situación se puso fea.

Según los primeros reportes, una fuerte aglomeración de personas habría provocado un aplastamiento dentro de la tribuna, generando caos y desesperación entre los asistentes. Lo que comenzó como una celebración terminó convirtiéndose en una escena crítica, con personas atrapadas y pidiendo ayuda.

El saldo fue alarmante: un hincha fallecido y al menos 39 personas afectadas. De inmediato, unidades del Cuerpo General de Bomberos, junto al personal del Samu, llegaron al lugar para atender la emergencia.

A los heridos los llevaron a varios centros de salud, como el Hospital Dos de Mayo, el Arzobispo Loayza y la Clínica San Pablo para atenderlos rápido.

Municipalidad de La Victoria clausura Matute

Tras conocerse la magnitud de lo ocurrido, la Municipalidad de La Victoria se pronunció rápido. Mediante un comunicado, dijeron que el evento no tenía permiso ni las medidas de seguridad para recibir a tanta gente junta.

"La Municipalidad de La Victoria ha clausurado el estadio Alejandro Villanueva. Ahora, lo que va a pasar es que las autoridades decidan clausurar o hasta cerrar el perímetro para investigar y encontrar responsables o esclarecer todo esto"pic.twitter.com/3NXgrpqR9Z — El Último Paladín 🥷 (@ultimopaladin) April 4, 2026

Ante esta situación, se dispuso la clausura temporal del estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, mientras se desarrollan las investigaciones que permitan esclarecer responsabilidades.

Alianza Lima se pronuncia tras incidente

Por su parte, Alianza Lima también se pronunció mandando fuerzas a la familia del hincha fallecido: "Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas".

Luego, Alianza Lima expresó: "Desde el primer momento, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y a sus familiares".

Alianza también señaló que trabaja de la mano con las autoridades para "contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia".

El banderazo previo al clásico contra Universitario, que debía ser un momento de celebración, se transformó en tragedia, con un hincha fallecido y varios heridos. Ante esta situación, la Municipalidad de La Victoria decidió clausurar Matute mientras se investigan los hechos.