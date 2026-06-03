Shakira revela su vínculo con el fútbol a través de los años: "Tengo esta conexión que parece inquebrantable"

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por medio de una entrevista para la revista People, la cantante colombiana de 49 años, Shakira, brindó importantes revelaciones sobre su vínculo con el fútbol a través de los años y el impacto que ha tenido en su vida este deporte que la ha hecho acumular una serie de éxitos musicales.

Declaraciones de la cantante Shakira

Al ser consultada sobre su reciente canción oficial "Dai Dai" para el Mundial 2026, la intérprete destacó que ya estaba en sus planes colaborar nuevamente con la institución internacional de fútbol, por eso, al tener una serie de temas en su carrera que han representado el acontecimiento deportivo, la barranquillera ya tenía en cuenta algunos aspectos que aseguraban el éxito de su próximo tema musical.

"Quería escribir algo para este mundial y sabía que tenía que tener los ingredientes secretos, un gran ritmo, energía y un mensaje potente y realmente ocurrió, realmente fluyó, fue muy fácil dar con la melodía, la letra y el concepto", enfatizó la cantante.

En ese sentido, la artista de talla mundial dijo que tuvo la intención de que el tema musical para la Copa del Mundo tenga un mensaje para todos los niños, que sea una forma de inspirar a más generaciones a cumplir sus sueños.

Asimismo, Shakira comentó que su cercanía con este deporte que tiene una gran cantidad de aficionados alrededor del mundo parece inquebrantable dado el impacto importante que ha tenido en su vida personal y profesional.

"Es muy loco porque tengo esta conexión con el fútbol que parece inquebrantable. Mi historia con el fútbol se remonta al 2006 cuando actué en el primer mundial, luego ya en el 2010 fue cuando conozco al padre de mis hijos, quien estaba jugando durante aquel mundial", expresó Shakira.

¿Cuándo se presentará Shakira en el Mundial 2026?

La artista colombiana no solo ha estrenado recientemente la canción oficial del torneo este año, sino que realizará una presentación sin precedentes en el primer espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial junto a Madonna y BTS que se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium.

Con estas declaraciones, Shakira revela su vínculo con el fútbol a través de los años y el peso que tienen estos eventos deportivos en su vida personal y laboral que le han dado reconocimiento desde hace dos décadas y mantienen su imagen vigente sin importar el tiempo que pase.