EMAPE inicia HOY, 31 de agosto, la instalación del puente La Capitana en Huachipa: conoce el plan de desvío vehicular

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención conductores! Desde las 11:00 a. m. de hoy, lunes 31 de agosto, entrará en vigor el plan de desvío vehicular por la instalación del puente La Capitana en Huachipa (Lurigancho - Chosica), con la finalidad de mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal sobre la quebrada Huaycoloro.

Cabe precisar que, la obra está a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE). Asimismo, su presupuesto equivale a S/ 25,7 millones y su plazo de ejecución será de 180 días calendario.

¿Cómo será el plan de desvío vehicular?

Según lo reportado por la entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de sus plataformas oficiales, la nueva infraestructura reemplazará al puente Bailey instalado en la avenida La Capitana en 2017.

En tal sentido, los trabajos comprenden el desmontaje de las estructuras existentes, la construcción de la cimentación, cabezales y parapetos, así como la fabricación y montaje de la estructura metálica. Posteriormente se instalarán la losa del tablero y las veredas, se conformarán los accesos y se realizará una prueba de carga antes de poner el puente en servicio. Los desvíos vehiculares implementados se detallan, a continuación:

Ruta 1 - De la Carretera Central o Chaclacayo hacia Cajamarquilla: deberán tomar la avenida La Capitana, girar a la izquierda por la calle S/N y continuar por las avenidas Las Torres, Quinta y Los Laureles. Luego, deberán seguir por la avenida 1 hasta llegar nuevamente a La Capitana.

- De la Carretera Central o Chaclacayo hacia Cajamarquilla: deberán tomar la avenida La Capitana, girar a la izquierda por la calle S/N y continuar por las avenidas Las Torres, Quinta y Los Laureles. Luego, deberán seguir por la avenida 1 hasta llegar nuevamente a La Capitana. Ruta 2 - De Lima hacia Cajamarquilla: deberán utilizar la autopista Ramiro Prialé, ingresar a la avenida Los Laureles y continuar por la avenida 1 hasta La Capitana.

- De Lima hacia Cajamarquilla: deberán utilizar la autopista Ramiro Prialé, ingresar a la avenida Los Laureles y continuar por la avenida 1 hasta La Capitana. Ruta 3 - De Cajamarquilla hacia Lima: deberán tomar la avenida La Capitana, continuar por la avenida 1 y la avenida Los Laureles hasta llegar a la autopista Ramiro Prialé, en dirección a Lima.

¡HOY INICIA EL DESVÍO VEHICULAR POR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE LA CAPITANA!



▶️ En este video te mostramos las rutas habilitadas y cómo continuar tu recorrido según tu destino.



⚠️ Revisa tu ruta antes de salir y transita con atención.#PuenteLaCapitana #PlanDeDesvío pic.twitter.com/nrljp2adH2 — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) August 31, 2026

A manera de prevención y para evitar inconvenientes, EMAPE recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal encargado del control del tránsito.

Características del nuevo puente

El puente La Capitana tendrá 50 metros de longitud y 15,90 metros de ancho. Contará con dos carriles de 3,60 metros cada uno y veredas laterales de 1,80 metros para facilitar el desplazamiento peatonal.

La infraestructura será construida mediante una solución de arco metálico y una losa de tablero de concreto armado. Asimismo, contará con cimentación profunda, mediante pilotes de 1,20 metros de diámetro y 18 metros de longitud.

Vale destacar que, el proyecto contempla, además, una intervención integral de aproximadamente 510 metros, que incluye los accesos por las avenidas La Capitana, 1 y Santa Rosa.

De esta manera, la MML busca mejorar la transitabilidad en la vía en una obra que debe estar culminada en el primer trimestre del 2027.